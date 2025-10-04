鏟子、水電超人湧入！中秋連假首日2.5萬人直奔災區

光復車站今天早上7點已是人山人海，月台塞滿人，站方統計一整天累計下車人數超過2.5萬人。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖上月23日潰流致災，半個光復鄉被泥流淹沒，自24日起「鏟子超人」奔光復災區，台鐵公司為此加開班車因應，今中秋節連假第一天，從光復車站下車的鏟子超人突破2.4萬人，打破教師節連假最高紀錄單日2.24萬人，累計2週到災區幫忙的超人們將近15萬人！

台鐵公司東區營運處表示，今天是中秋節3天連假首日，截至今天下午4點為止，在光復站下車的鏟子超人、水電超人及木工超人破2.5萬人；在光復車站上車返程的超人也有1萬人，合計3.5萬人，比昨天、前天未放假的平日同時段，進出站合計多出1.2萬人。台鐵公司也指出，推測中秋連假許多花蓮人返鄉過節，應該也是鏟子超人增加的原因之一。

請繼續往下閱讀...

統計從上月24日起，平均每天有1.3萬名鏟子超人湧入，上週教師節假期每天都破2萬人，最高峰是在教師節最後一天2萬2410人，連假過後也仍維持1萬人多人，昨天連假首日衝到2.5萬人，是2週以來最高單日光復站進站紀錄。

台鐵公司指出，如加上出站人數，進出站超過25萬人，幾乎快到花蓮縣全縣縣民的量，為了加強疏運超人，即日起至15日台鐵成立「光復站前進指揮所」，隨時向總公司回報現場狀況，每日加開DMU柴油客車12輛4列次、區間車4列次共計8列次；台東線所有上、下行對號列車都增停光復站；起、訖站在花蓮至台東間各站的新自強號全面開放站票；此外，4102、4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站。

花蓮光復車站今早7點出現大批早起的「超人」，將車站前擠得水洩不通，還有許多志工送來防曬袖套、毛巾、水、口罩、護目鏡等物資。（記者花孟璟攝）

光復車站前送物資的「小蜜蜂」，也會順便幫忙載運鏟子超人、水電超人前往災區。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法