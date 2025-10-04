桃園綠捷G12、G13和G14車站周邊土地區徵案 說明會有異音

桃園綠捷G12、G13和G14車站周邊土地區徵案，吸引不少關心民眾到場。（市府提供）

桃園市政府針對「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發案」進行公展、面積347公頃，2日在桃園區公所辦理公展說明會，仍有民眾要求自家土地剔除區段徵收範圍；都發局表示，民眾的意見都會納入討論，此外，公展期間民眾也可以書面方式提出建議，但須載明姓名或名稱、地址向市府、公所提出。

也有民眾抱怨，該案2020年公展面積為642公頃、主要是考量該計畫橫跨G12、G13、G13a、G14等4個車站，如今下修347公頃，但相較2020年公展面積仍有295公頃被剔除，並不符合「TOD」以大眾運輸為導向的都市發展概念；還有民眾強調，希望政府尊重不願意被徵收的人民，以航空城徵收為例，房子、土地被徵收，想要住原本大小的房子，卻還要補上巨額差價，根本是抄家滅族。

請繼續往下閱讀...

不過有支持民眾說，自己老家在桃園國際機場範圍內，為了興建機場配合搬遷到現在G12站附近，他說，當時若大家為了土地感情不搬遷，就不會有如今的機場，台灣經濟也不會起飛；支持開發不僅是對土地有感情，還要成全大局，畢竟捷運可以帶來便利的交通，大家更不是「被遷移」，而是選擇未來。

都市發展局表示，收到民眾提出的剔除陳情意見後，會納入案件裡討論，會考量每個陳情案的區位、規模，以及全案公平性、合理性，透過補償、剔除、緩衝等機制形成可行方案，至於是否剔除仍需經過桃園市都市計畫委員會審議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法