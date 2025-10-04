超狂過中秋節！夜市搬進宜蘭300戶社區 霸氣辦園遊晚會

社區中庭有夜市住戶超開心，大家買美食一起團圓賞月。（記者王峻祺攝）

中秋節連假，桃園有號稱全國最狂的「萬人封街大會烤」，宜蘭則有近300戶社區霸氣舉辦夜市園遊晚會，讓所有住戶一起「大團圓！」管委會說，趁著中秋節讓平常僅能在電梯點頭之交的住戶，彼此共桌共食賞明月，拉近更多距離，超有人情味。

鄰近宜蘭運動公園的力信擎天住戶將近300戶，算是宜蘭大社區之一，管委會今年霸氣舉辦「中秋園遊晚會」，不僅讓住戶一同參與，更廣邀宜蘭在地特色攤販加入，讓社區中庭搖身一變，成為熱鬧非凡的夜市廣場；力信建築董事長吳松源也受邀，分享中秋社區大團圓，讓人感受凝聚人心的歸屬感。

主辦人、管委會委員吳少暉說，力信擎天年年帶來新創意，今年擴大進化成夜市型態，邀請多組宜蘭在地攤販進駐社區，從炭火烤肉、鹹水雞、手工pizza，到沁涼飲品與特色甜點都有，期望拉近住戶彼此距離。

陳姓女住戶分享，能在自己的社區中庭，吃到這麼多攤位美食，還可跟鄰居聊天，這樣的感覺特別有人情味，除了美食，現場還邀請樂團演出，輕快旋律讓氣氛瞬間沸騰，更有不少毛小孩、親子參與，整個社區笑聲此起彼落，真的很溫馨。

住戶不僅有美食吃，孩子還可以玩遊戲。（記者王峻祺攝）

宜蘭力信社區今年中秋超熱鬧，進駐夜市邀住戶一起逛。（記者王峻祺攝）

社區夜市攤商超多，香味撲鼻。（記者王峻祺攝）

居民排隊購買美食。（記者王峻祺攝）

