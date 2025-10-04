為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗隨機砍人案 「正義男」護女童受重傷 縣府：全額負擔醫療費用

    2025/10/04 17:55 記者彭健禮／苗栗報導
    林男因幫助徐姓女童而遭砍傷重，持續在加護病房觀察。（圖由民眾提供）

    苗栗市2日發生男子邱明治隨機砍人事件，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林姓男子受傷；其中林男因幫助徐姓女童而遭砍重傷，持續在加護病房觀察。苗栗縣政府對林男的見義勇為表達最深的敬意與關懷，承諾全額負擔林男所有醫療費用。

    縣府社會處今（4）日表示，縣長鍾東錦在事發當下獲悉後，便立即指示相關單位務必全力協處，並請社會處及衛生局主動聯繫家屬及相關醫療院所，提供最即時且全面的協助。

    社會處說，尤其縣長得知林男是因幫助徐姓女童而遭砍傷，對林男的見義勇為表達最深的敬意與關懷，強調「林先生的英勇義行是社會的光，縣府會做家屬最堅實的後盾」，指示除了健保給付外，林男所有醫療費用將由縣府全額負擔，並透過縣府相關經費及社會善款來妥善支應。

    社會處表示，縣府將持續密切關注林男的復原狀況，並與家屬保持聯繫，確保其需求能隨時得到滿足。縣長也已經請負責林男醫療的大千綜合醫院提供最好的醫療照護。

    邱明治於2日下午手持利刃在街頭隨機砍人，過程中，林男幫助受傷徐姓女童而遇刺，胸、腹各中一刀，但他仍負傷支開邱男，維護徐姓女童逃離。

