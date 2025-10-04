金門縣府稽查「十一長假」中國客騎微型電動車 坊間質疑效果不彰

騎著微型電動車從事雙載、打手機的禁止行為，看了教人為騎士和後座小朋友的安全捏把冷汗。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天說，再度會同相關單位執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，針對中國「十一長假」湧入的中國觀光客使用微型電動二輪車的合法性與騎乘行為進行查核與柔性勸導；民眾反映，縣府經常宣示稽查動作，卻未公布開罰結果，仍看見中國客違規行為滿街跑，令人質疑執法效果不彰。

縣府說，10月1日小三通入境4272人次，更勝5月1日長假效應。縣府觀光處2日再度會同縣警察局於金城鎮熱點觀光區域，共同執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」與交通安全宣導。

縣府此次稽查是「第2階段稽查機制」的第2次稽查，延續前次執行原則，重點包括車輛登記是否合法？騎士是否配戴安全帽？是否符合法定騎乘年齡（滿14歲）？有無雙載？有無簽訂租賃契約及是否瞭解金門縣交通法規與違規罰則等？

縣府為進一步提升宣導成效，製作交通安全宣導硬卡，請社團發送於各往返金門的船舶座位、旅館與民宿房間、各大觀光景點等處所，讓旅客在行程各階段都能接收到交通規範相關資訊；並於船舶、碼頭、租車行及各鄉鎮公所播放宣導影片。

民眾說，人潮即錢潮，看見中國觀光客抵金消費，為許多小資商家高興；但中國客不諳台灣法律，騎著微型電動車滿街趴趴走，有時候雙載，有時車後座「掛」了快掉下來的小朋友，甚至還沒戴安全帽，並排騎、停車，種種亂象隨著連假人潮湧入增加，令人捏把冷汗，懷疑宣導發揮多少作用？

縣府說，仍會以柔性勸導為主，滾動式調整。

金門縣政府走上街頭，請騎士配合交通安全宣導。（金門縣政府提供）

