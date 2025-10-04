中秋賞月兼賞夜光風箏！新竹市國際風箏節「太空梭」箏霸星際

太空梭升空。（記者洪美秀攝）

2025新竹市國際風箏節今天在新竹漁港國際風箏賽場開幕，吸引大批連假出遊民眾湧入，隨著「太空梭」裝置升空，象徵箏霸星際的風箏節啟航，各式巨型風箏接連升空，讓新竹漁港天空成為中秋連假最夢幻繽紛的浪漫天際，不少親子來看風箏飛揚，夜晚還能賞月兼賞夜光風箏表演，歡度佳節。

代理市長邱臣遠說，新竹市國際風箏節是觀光活動品牌，今年更結合中秋連假，與各地來的遊客共度佳節，而一旁的新竹漁港漁產品直銷中心10月13日起搬遷，也邀市民與遊客把握風箏節時光，到原直銷中心與經營逾30年的老攤商、老餐廳再度相聚，預計年底將在新直銷中心與市民相見，再造直銷中心下個30年。

請繼續往下閱讀...

今年有法國、紐西蘭、義大利、新加坡等國際團隊，攜手台灣北中南優秀隊伍同場競演，其中，法國隊有15米「星際迷航企業號」星艦，義大利隊則以25米「外星人」巨型風箏現身新竹，紐西蘭團隊以大型太空人陣列與「星際賽車」風箏震撼登場，宛如太空艦隊降臨港灣；新加坡團隊則以魚尾獅群風箏交流，台灣隊伍展出18米太空梭、夜行太空人及機器太空人等風箏，與國際隊伍「箏」妍。

現場還有直徑3米的太空飛碟及夜光月球風動地景藝術，晚間有「夜光風箏秀」，各種發光骷髏、幻彩外星生物、夜行太空人及會發光的小魚尾獅都會陸續升空，宛如繁星點點。現場也有舞台表演與市集體驗，結合風箏彩繪DIY與科普互動遊戲，第一天就吸引大批親子共遊。活動期間漁港全面禁止汽車進入，現場提供近5000個機車停車格，設置免費接駁專車，串聯新竹火車站、樹林頭停車場、頭前溪左岸停車場及海山漁港停車場，鼓勵民眾搭接駁車進場。

新竹市國際風箏節啟航，來自法國與義大利等國家的巨幅風箏新竹天空飛翔，各種太空意象的風箏在天空爭妍。（記者洪美秀攝）

飛碟、太空梭風箏都來了。（記者洪美秀攝）

連假出遊民眾湧入新竹漁港欣賞風箏。（記者洪美秀攝）

各種太空意象的風箏在天空爭妍。（記者洪美秀攝）

新竹漁港國際風箏賽場風箏妍。（記者洪美秀攝）

各種太空意象的風箏爭妍。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法