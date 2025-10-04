為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從麻豆到新加坡 黃偉哲跨海推廣文旦：讓世界嚐到台灣的甜

    2025/10/04 17:37 記者洪瑞琴／台南報導
    台南優質文旦飄香到新加坡。（圖由南市府提供）

    台南優質文旦飄香到新加坡。（圖由南市府提供）

    台南文旦再度香飄海外！為拓展海外市場能見度，台南市長黃偉哲親赴新加坡推廣，期盼星國民眾在中秋佳節與家人共享文旦時，也能嚐到台南果農的用心與來自台灣的溫暖祝福。

    黃偉哲說，台灣的Pomelo（文旦）風味與世界其他地區截然不同，果肉細緻、香氣濃郁、甜度均衡、口感滑順，是台灣最驕傲的水果之一。「台灣不只有台積電的晶片，還有全世界都喜愛的美味水果！」

    黃偉哲指出，今年麻豆文旦雖受丹娜絲颱風影響、落果嚴重，但果農展現強韌毅力與專業管理，保留下的果實依舊香甜多汁，廣受市場青睞。每一顆文旦都是農民一年辛勤心血的結晶，市府將持續協助果農拓展外銷通路、強化品牌形象，讓「台南文旦」成為台灣農業外交的閃亮名片。

    除了推廣經典文旦，這次也同步介紹風味獨特的紅文旦，吸引眾多新加坡消費者試吃、搶購，現場掀起熱潮。許多人直呼果肉柔嫩香甜、酸甜交織，「一吃就上癮」，充分展現台南農產的魅力與品質。

    駐新加坡代表童振源大使說，文旦不僅是美味果品，更象徵團圓，是中秋節不可或缺的傳統水果。在新加坡華人社群仍保有濃厚中秋節傳統的帶動下，台南文旦年年熱銷。

    雖然今年受颱風影響產量銳減，但果農仍穩定供應、維持品質，部分頂級麻豆文旦甚至在裝櫃前即銷售一空，展現台灣水果的國際競爭力。

    台南市農業局長李芳林說，台南是全台文旦最大產區，占全台約3成，文旦不僅風味極佳，果肉富含膳食纖維、蛋白質與維生素，是老少咸宜的健康水果。

    台南文旦熱賣到新加坡連鎖超市。（台南市政府提供）

    台南文旦熱賣到新加坡連鎖超市。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（右）、駐新加坡代表童振源大使（左）同台宣傳台南文旦。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（右）、駐新加坡代表童振源大使（左）同台宣傳台南文旦。（台南市政府提供）

