教育部職涯博覽會 考選部長「回娘家」和青年對談

考選部長劉孟奇（右一）「回娘家」和青年對談。（教育部提供）

教育部今（4）日舉辦2025年「勇往職前，探索無限！職涯博覽會」，曾擔任教育部政次的考選部長劉孟奇「回娘家」，在「開啟你的政府職涯探索之路」沙龍，與計畫見習學生對談，分享公部門職涯體驗，逾上萬名青年參與博覽會。

教育部青年署首次匯聚中央及地方政府機關、大專校院、非營利組織及Ustart創業公司等，於世貿舉辦博覽會，超過50個展攤，亦提供職涯諮詢及沙龍講座等服務；來自科技、金融、餐飲及零售等領域超過150家參展單位，協助青年掌握最新職涯資源，描繪屬於自己的職涯藍圖。

請繼續往下閱讀...

教育部政次劉國偉表示，青年在學習過程中最常思考的就是「未來的方向在哪裡」，教育部除了提供專業領域學習，更重視學生的職涯發展，透過見習計畫、職涯輔導與多元體驗，協助青年將課堂知識轉化為職場能力，並在探索過程中找到屬於自己的藍圖，期望透過博覽會，青年能近距離認識不同職場、接觸可能場域雇主，探索多元職涯方向，為未來職涯發展打下良好基礎，希望所有的年輕人都可以通過各項青年計畫，探尋自己的心之所向。

對談沙龍第2場，由榮獲國家永續發展獎微醺農場創辦人黃衍勳帶領學生聚焦非營利組織與社區服務議題；第3場由台北市資訊局長趙式隆引言討論新創產業的挑戰與機會。

教育部職涯博覽會吸引上萬名青年參加。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法