原住民族首創！「小米」正名納入國際植物命名

小米正名後推動保種及復耕還要努力（記者葉永騫攝）

全台首次由原住民族將族語小米名稱納入國際植物命名規範，部落自主建立種子銀行，強化土地與文化連結，抵禦氣候變遷打造屬於自己的韌性糧倉，今天在屏東縣霧臺鄉神山部落保種場域舉行「小米正名暨部落種子銀行 drawsulu ki sapayvai 啟用典禮」，守護部落小米文化。

霧臺鄉長巴正義表示，守護小米，就是守護文化與土地，透過小米正名與種子銀行的啟用，不僅保障糧食安全，也向世界展現魯凱族的智慧與價值。讓下一代仍能在土地上延續小米的記憶與精神。

請繼續往下閱讀...

霧臺鄉公所早在106年即公開宣示40種小米品種與族名編號，展現守護小米文化的決心，本次「小米正名」則與植物分類學者合作，依據顯著生態特徵與族人採納的通用族語，正式納入植物命名規範，兼顧生物分類與民族智慧，為全國首創案例。

霧臺鄉公所更與綠色和平基金會合作，在小米田展開系統化生態調查，發現包括二級保育類麝香貓、六種保育鳥類及臺灣特有種山鷓鴣在內，共75種野生動物，結果顯示，小米田不只是文化的載體，更是臺灣生態網絡的重要庇護所。

綠色和平專案主任蔣學萱指出，小米是「台灣之光」，但種植面積卻不斷的減少，進而影響生態環境，現在連山麻雀的數量都急遽減少，除呼籲政府擴大「生態給付」範疇，支持長期從事友善農耕、守護棲地的部落農民，才能共同守護臺灣的生物多樣性與農業韌性。

霧台鄉長巴正義說明保種園區的種植情形（記者葉永騫攝）

原住民族首創小米族語正名納入國際植物命名（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法