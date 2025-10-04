台南北門表揚鑽石婚、金婚、模範父母

台南鑽石婚楷模侯新永、侯楊秀英獲表揚。（公所提供）

台南北門模範父親蘇其成全家出席領獎，連愛犬也出動。（公所提供）

台南北門模範母親吳洪玉蘭。（公所提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所今天（4日）表揚鑽石婚（婚齡滿60年以上）楷模3對、金婚（婚齡滿50年以上）楷模8對、模範父親11人、模範母親9人，受獎人員及家屬都盛裝出席，臉上洋溢著滿滿的歡欣喜悅；北門公所安排慶祝活動一起表揚全部楷模，比較熱鬧，也免得出席人員奔波，安排貼心。

獲獎的北門區鑽石婚楷模有李太和和李吳美貴、侯新永和侯楊秀英、陳明雄和陳莊玉花；金婚楷模有許賜德和許蘇秀眞、李金隆和李秀蘭、郭榮樹和郭胡玉英、黃啓清和黃洪絹、洪石獅和洪郭秀宜、曾阿鐘和曾許彩鳳、吳華南和吳黃秋梅、侯望雲和侯曾春美。

模範父親「晶鑽爸爸」為侯銘惠、凃呈祥、王學輔、陳江泉、李金財、郭榮樹、蘇其城、洪石獅、許榮雄、邱鈴木、陳厚任。

模範母親「慈暉媽媽」有張素滿、吳洪玉蘭、蔡麗賢、陳徐玉妹、賴碧姬、黃春枝、朱許秀月、李秀綢、吳寶治。

北門區長林建男表示，北門民情純樸，家庭成員間的感情都很含蓄，平日不太表達心中的感謝，表揚活動除肯定楷模們為家庭、社會做出的奉獻，值得後輩學習如何同甘共苦，創造幸福家園外，也替與會家屬創造一個互相表達心中感恩的機會，會場洋溢幸福的歡樂。

