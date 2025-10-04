扛下廟宇剪黏修復工藝 林秉賢用雙手拼貼出自己的匠人之路

剪黏工藝師林秉賢分享師徒情誼與傳統工藝傳承的珍貴旅程。（記者洪瑞琴攝）

師徒之情珍貴，轉型永不嫌晚！林秉賢從工業設計師轉型成全職剪黏工藝師，投入14年從學徒變傳承者，除了創作，也配合文資處與學校開設剪黏課程。去年他首度獨立承包佳里吉和堂剪黏，完成「人生第一間廟」；今年再接下國定古蹟南鯤鯓代天府青山寺的剪黏修復工程，成為職涯重要里程碑。

今（4）日台南市立博物館「修練之路─成為工藝大師的101種方式」特展開幕，林秉賢回顧心路歷程，感謝南市文資處長年開辦傳統工藝課程，讓他能一步步向大師們學習。他坦言，30多歲才接觸傳統工藝，轉職後雖然時間與收入都比從前多，但從參加工作坊發現對剪黏特別有興趣，「只要有熱情、技藝在身，轉型永不嫌晚」。

林秉賢投入工藝前是工業設計師，已有10年經驗。2011年首次參加陳壽彝老師的傳統彩繪課，後來又上陳三火、王保原老師剪黏課程，之後陸續學習漆線、糊紙、交趾陶、木雕、刺繡、金獅陣新頭製作等，幾乎成為文資處課程常客。雖嘗試多項工藝，但唯有剪黏讓他堅持至今。

林秉賢說，幾乎有14年時間過著「平日上班、週末上課」的生活，沒有休假，但始終樂在其中，「因為這是對傳統工藝的熱愛與決心」。傳統工藝最可貴的是師徒間的傳承，學的不只是技術，還有老師們數十年累積的智慧與態度。「過去學藝為了謀生，而我們這一代學習，更多出於熱愛。即便再辛苦，仍覺得何其珍貴與幸福。」他感恩能夠跟隨多位大師學習，「老師永遠不怕你問，就怕你不問」。

林秉賢說，習藝之路最重要的信念是「堅持不放棄」。老師常常勉勵「學習過程難免會累、會沮喪，但只要願意繼續走下去，就一定能在工藝上開花結果」。這份信念，也是他一路堅持至今最重要的力量。

林秉賢與剪黏作品「伽藍護法」。（記者洪瑞琴攝）

林秉賢的剪黏作品「伽藍護法」。（記者洪瑞琴攝）

