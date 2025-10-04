花蓮洪災誰該扛責？ 台灣議題研究中心：6成網路聲量砲轟地方政府

行政院長卓榮泰日前赴花蓮勘災時，立委傅崐萁當場嗆聲，現場火藥味十足。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，湧現檢討聲浪。根據台灣議題研究中心（TPOC）透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，關於中央與地方責任的主要討論中，近六成聲量聚焦於地方政府的應變與作為，要求官員承擔責任，並與中央有效溝通。

TPOC表示，花蓮堰塞湖災情引發全台高度關注，不僅地方與中央投入救援，更有許多來自各地的民眾自發前往協助，被網友稱為「鏟子超人」。在全國忙於救災的同時，民眾也關注災情的責任歸屬，期望透過徹底檢討，避免類似悲劇再次發生。

針對洪災責任歸屬，TPOC進一步觀察網友的討論風向，說明在熱門討論主題中，近六成（59.1%）聲量聚焦在地方政府（圖表藍色區塊）。其中有26.6%「認為花蓮縣長要負責」、13.9%「表示花蓮人要承擔自己的選擇」、10.6%「批評花蓮傅氏夫妻卸責」、8%「批評縣長第一時間人在國外」。

此外，TPOC分析，9月24日，國民黨立委傅崐萁拋出以「爆破方式解決堰塞湖」的建議，卻遭前內政部長、土木工程系教授李鴻源直言「恐使情況更糟」，引來網友熱議與抨擊，批評爆破言論過於草率，當日聲量更飆升至18萬則。

9月25日，隨著災情持續延燒，討論焦點轉向究責。外界質疑縣長徐榛蔚是否即時收到1837戶撤離名單，內政部長劉世芳則強調名單早在21日便已提供，引發網友激辯「誰該負責」、「各方處理是否到位」，責任歸屬瞬間成為輿論核心。

TPOC提到，9月29日傳出「愛心便當遭縣府阻擋」的消息，引發民眾強烈不滿；雖然縣府火速澄清是因交通堵塞所致，卻未能平息眾怒。30日更爆出縣府計畫向外部業者訂購2萬份便當，激起網友怒批「免費煮的不要」，甚至諷刺「好心義煮變擋人財路」，再度推高負面聲浪。

