為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆海洋老鷹嘉年華登場！舞波電臀嗨翻 旺福、阿蘭AC壓軸演出

    2025/10/04 16:59 記者俞肇福／基隆報導
    森巴舞女郎舞波電臀成為會場「嬌」點。（記者俞肇福攝）

    森巴舞女郎舞波電臀成為會場「嬌」點。（記者俞肇福攝）

    東信國小森巴鼓演出，獲得熱烈掌聲。（記者俞肇福攝）

    東信國小森巴鼓演出，獲得熱烈掌聲。（記者俞肇福攝）

    大型玩偶成會場一大焦點。（記者俞肇福攝）

    大型玩偶成會場一大焦點。（記者俞肇福攝）

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2025基隆國際海洋老鷹嘉年華今天（4日）下午在森巴鼓聲中震撼登場，邁入第15週年的海洋老鷹嘉年華，在大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖領軍下，帶領兩組大型空飄氣球與來自全台、日本及墨西哥等地近50組團體，從國門廣場出發，沿途與街上民眾熱情互動，歡笑聲不絕於耳，基隆市區從今天下午1點交通管制到4點，道路兩旁站滿親友應援團、從專業單眼相機到各式各樣手機搶拍森巴女郎舞波電臀，再加上震天尬響的森巴鼓聲，嗨翻港都基隆。

    基隆市長謝國樑致詞時透露小祕密，他說，他15年前擔任立法委員期間，時任壯觀里長蔡秋霖首度提議推動地方創生活動，他當時全力支持；一眨眼，海洋老鷹嘉年華在社區居民、藝術團隊與各界共同努力下，已發展為結合文化、觀光與國際交流的城市慶典。2025年活動主題聚焦「音樂」、「美食」與「永續發展」，邀請來自日本、墨西哥等國的國際表演團隊，以及社區發展協會、原住民與新住民隊伍共同參與，透過文化展演與創意交流，展現基隆這座海洋城市精神與國際連結。

    基隆市文化觀光局長江亭玫表示，除踩街遊行外，國門廣場同步舉辦「海翻市集」，集結超過25個在地美食、文創品牌、永續商品與互動體驗攤位。活動推出滿額抽獎及環保優惠方案，民眾只要自備環保餐具即可享有折扣，並串聯周邊店家推出限定優惠。

    晚間還有「夜光派對」在國門廣場演出；包括「愛嶼搖滾校際音樂大賽」冠軍「單先生＆Varsam」與亞軍「無極西瓜刀」熱力開唱，更邀請知名樂團「旺福」及流行歌手「阿蘭AC」壓軸演出。

    基隆市長謝國樑（中）、基隆議長童子瑋（右一）、立委林沛祥（左二）、副議長楊秀玉（左一）難得在大罷免後，公開活動首度同台。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑（中）、基隆議長童子瑋（右一）、立委林沛祥（左二）、副議長楊秀玉（左一）難得在大罷免後，公開活動首度同台。（記者俞肇福攝）

    森巴舞女郎舞波電臀成為會場「嬌」點。（記者俞肇福攝）

    森巴舞女郎舞波電臀成為會場「嬌」點。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播