基隆海洋老鷹嘉年華登場！舞波電臀嗨翻 旺福、阿蘭AC壓軸演出

森巴舞女郎舞波電臀成為會場「嬌」點。（記者俞肇福攝）

東信國小森巴鼓演出，獲得熱烈掌聲。（記者俞肇福攝）

大型玩偶成會場一大焦點。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025基隆國際海洋老鷹嘉年華今天（4日）下午在森巴鼓聲中震撼登場，邁入第15週年的海洋老鷹嘉年華，在大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖領軍下，帶領兩組大型空飄氣球與來自全台、日本及墨西哥等地近50組團體，從國門廣場出發，沿途與街上民眾熱情互動，歡笑聲不絕於耳，基隆市區從今天下午1點交通管制到4點，道路兩旁站滿親友應援團、從專業單眼相機到各式各樣手機搶拍森巴女郎舞波電臀，再加上震天尬響的森巴鼓聲，嗨翻港都基隆。

基隆市長謝國樑致詞時透露小祕密，他說，他15年前擔任立法委員期間，時任壯觀里長蔡秋霖首度提議推動地方創生活動，他當時全力支持；一眨眼，海洋老鷹嘉年華在社區居民、藝術團隊與各界共同努力下，已發展為結合文化、觀光與國際交流的城市慶典。2025年活動主題聚焦「音樂」、「美食」與「永續發展」，邀請來自日本、墨西哥等國的國際表演團隊，以及社區發展協會、原住民與新住民隊伍共同參與，透過文化展演與創意交流，展現基隆這座海洋城市精神與國際連結。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，除踩街遊行外，國門廣場同步舉辦「海翻市集」，集結超過25個在地美食、文創品牌、永續商品與互動體驗攤位。活動推出滿額抽獎及環保優惠方案，民眾只要自備環保餐具即可享有折扣，並串聯周邊店家推出限定優惠。

晚間還有「夜光派對」在國門廣場演出；包括「愛嶼搖滾校際音樂大賽」冠軍「單先生＆Varsam」與亞軍「無極西瓜刀」熱力開唱，更邀請知名樂團「旺福」及流行歌手「阿蘭AC」壓軸演出。

基隆市長謝國樑（中）、基隆議長童子瑋（右一）、立委林沛祥（左二）、副議長楊秀玉（左一）難得在大罷免後，公開活動首度同台。（記者俞肇福攝）

森巴舞女郎舞波電臀成為會場「嬌」點。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法