台灣至少有7處賞櫻景點 吸引日本人來台賞櫻

日本育櫻會細川吳港（右4）等人來台灣種植櫻花。（細川吳港提供）

日本育櫻會和台灣育櫻會今天在虎尾涌翠閣種植10株河津櫻，日本育櫻會細川吳港表示，台灣的櫻花種植越來越多且越來越漂亮，包括日月潭九族文化村、阿里山、陽明山等，至少有7處賞櫻景點曾在日本電視上被介紹，也吸引部分日本人來台賞櫻。

細川吳港表示，經由日本電視台介紹的台灣賞櫻景點，包括南投的奧萬大國家公園、日月潭九族文化村、阿里山、屏東霸台、淡水天元宮、陽明山及彰化芬園花卉生產園區等地，有不少日本人在台灣櫻花季時也想試著來台灣賞櫻。

細川吳港表示，日本育櫻會已超過10次來台灣種植櫻花，這起源於前總統李登輝在一次與日本外務大臣見面時雙方的約定，以促進台日交往，2002年第一次來台種櫻花，連續3年種植3000株，後來台灣櫻花數量不斷增加，改以象徵性的贈送和種植。

今天參與櫻花種植的還包括日本櫻花會的松澤寬文、工藤正樹、馬場れい子、杉本なみ子、藤卷淳一、伊藤英樹、千康浩等人，台灣櫻花會則有蔡淑美、陳玉鈴等人參加。細川吳港表示，在虎尾涌翠園種植的10株河津櫻，是台灣本土山櫻與日本大島櫻自然雜交培育的開創性櫻樹，即使在​​低緯度地區也能綻放，挑戰日本櫻花在最南端的生長。

