「中正盃」木球錦標賽澎湖縣開打 全國菁英齊聚揮桿較勁

「中正盃」木球錦標賽，在澎湖縣立體育場開幕。（澎湖縣政府提供）

全國「中正盃」木球錦標賽今（4）日在澎湖縣立田徑場盛大開幕，縣長陳光復到場參與，熱情歡迎來自全國各地的木球菁英齊聚澎湖，以球會友、同場競技，場面熱鬧非凡。

陳光復表示，澎湖能承辦全國性的木球賽事是極大榮幸，不僅能見證各路好手展現頂尖技術與戰術智慧，更透過沉著冷靜與精準判斷的揮桿競技，增進彼此交流、互相觀摩。他也勉勵選手「以球會友、以賽代訓」，並祝福大家旗開得勝、賽事圓滿成功。

請繼續往下閱讀...

木球是安全、老少咸宜的運動，由翁明輝先生發明，全世界己超過50多個國家在推廣。澎湖在木球運動的推展上更是不遺餘力，縣內已有50支學校及社區木球隊伍積極參與。期盼透過全國賽事的舉辦，將有助於木球運動在澎湖持續深耕。

開幕式中，陳光復偕同議長陳毓仁、副議長藍凱元、議員許國政、議員蘇陳綉色、中華民國木球協會理事長翁啟祥、副理事長林國棟、財團法人翁祿壽體育基金會理事長翁歐素清、澎湖縣木球協會理事長張東勝等貴賓共同開球，一桿進洞的好彩頭，象徵本屆賽事順利圓滿。

此次賽事自3日起一連3天舉行，共有來自全國17個縣市、500多名選手參賽。比賽項目分為「杆數賽」與「球道賽」兩大類，其中杆數賽包含團體賽、個人賽與雙人賽3項；球道賽則為個人競賽，並分男子組與女子組。比賽成績將列入今年全國木球巡迴賽積分，並做為選拔我國木球國手的重要依據。

全國17個縣市、500多個選手齊聚澎湖。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法