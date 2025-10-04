為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園坐月子到宅服務年底上線 提供至少120小時服務

    2025/10/04 16:13 記者謝武雄／桃園報導
    第一期月嫂訓練班，共有37位月嫂拿到合格證述。（婦幼局提供）

    第一期月嫂訓練班，共有37位月嫂拿到合格證述。（婦幼局提供）

    桃園市政府為推動坐月子到宅服務計畫，繼日前開設月嫂訓練班，訓練37位婦女拿到執照，最近又進行媒合平台招標作業，預計今年底、明年初就可以上路，初期針對低（中低）收入戶、未婚懷孕、未滿18歲小媽媽提供120小時以上的月嫂服務，所需費用由市府買單，未來會視施行成效、財源評估是否擴大辦理。

    婦女發展及權益科長江幸子表示，目前高雄市有提供坐月子到宅服務，產婦可就選擇領取生育津貼或服務，桃園市則是疊加方式，也就是提供月嫂服務，不影響生育津貼領取，孕婦如果是一胞胎提供120小時、雙胞胎提供160小時、三胞胎提供200小時，專業月嫂提供產婦照顧、協助育兒指導、協助家事清潔及月子餐製作等4項服務。

    江幸子表示，原則是符合資格的產婦，可透過坐月子到宅服務平台進行媒合，尋找合適月嫂服務，月嫂每次出動大約是半天（4小時）或1天（8小時），直到120小時用完為止，產婦必須在生產後2個月內使用完畢，月嫂每小時可得300元，120小時就可拿到3萬6000元。

    她也提到，考量有些產婦家庭不喜歡月嫂到家服務，初估每個月嫂每月可服務1個產婦，約可得3萬6000元，12個月就是43萬2000元，目前共有37位合格月嫂，所需經費約1598萬4000元，連需平台招標費用400餘萬元，所需費用約2000萬餘元，已經列入今年預算；未來若擴大需求也會增加預算並培訓月嫂人才。

    月嫂可視產婦需求提供多元的月子餐。（婦幼局提供）

    月嫂可視產婦需求提供多元的月子餐。（婦幼局提供）

