教育部公費留考今登場 預計錄取201名

教育部公費留考今天登場，預計錄取201名。（記者林曉雲攝）

教育部公費留學考試今（4）日在國立台灣大學普通教學館舉行，預定錄取一般公費留學151名、勵學優秀公費留學10名、原住民公費留學20名、身心障礙公費留學10名，以及赴新南向國家公費留學10名，共計201名。

教育部國際司科長林曉瑩說明，筆試成績單預計於11月7日寄發，訂於12月6日、7日舉行面試，基於考試公平性，筆試成績達面試標準之考生均應親自參加面試，考生務必儘早規劃安排個人行程。



今年共計383人符合報考資格，截至上午第2節到考人數為57人，到考率約85.12％，考場秩序良好。

教育部政次劉國偉及台大教務長王泓仁前往考場巡視，並慰勉試務人員。

公費留學考試相關資訊可至教育部全球資訊網查閱參考（網址為www.edu.tw，點選路徑：教育部首頁―認證檢定及留考―公費留學與各項獎學金―公費留學考試）。如有其他疑問，可電洽教育部服務專線 （02）7736-5759或（02）7736-5730詢問。

