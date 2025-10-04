黃昆輝教授、輔大「織品之母」羅麥瑞修女 獲「星雲」終生教育奉獻獎

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝（左）榮獲第13屆星雲教育基金會《終身教育奉獻獎》 4日出席領獎。（記者塗建榮攝）

公益信託星雲大師教育基金主辦「2025第13屆星雲教育獎」今天（4日）頒獎，黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝、輔仁大學織品服裝學系創辦人羅麥瑞教授獲得「終生教育奉獻獎」。

主辦單位說明，黃昆輝教授以其在教育政策與行政實務的深厚貢獻獲得評審高度肯定。黃昆輝曾任台北市教育局長與台灣省教育廳長，並推動多項具前瞻性的制度改革包括巡迴教學、課後輔導與高中職聯合命題，為台灣教育奠定現代化基礎。即使高齡90，仍親自領導基金會關懷弱勢學生與表揚優秀教師，展現終生奉獻精神。

黃昆輝致詞時表示，他以90歲高齡還能夠獲得星雲教育基金會所頒發的終生教育奉獻獎，覺得無上光榮、也非常感動，這份殊榮不僅僅是肯定個人的教育生涯、也讓他再次省思教育的真諦在哪？

他表示，他終其一生以愛為本，希望啟發學生良知、點燃希望，愛所有的學生，「人都具有一份發展的生機、潛在能力，能夠獨善其身或是兼善天下，教育要把這潛能發揮出來，貢獻社會、貢獻國家，這就是教育的真諦」。

有輔大「織品之母」的羅麥瑞修女也獲獎，主辦單位表示，羅麥瑞修女自1966年來台，開創輔仁大學織品服裝學系，並致力推動教育國際化與服飾文化保存，不僅培育無數產業人才，更創立中華服飾文化中心與數位博物館，典藏超過1.5萬件民族服飾，推動傳統工藝走入現代設計。她融合教育、文化與公益的長年奉獻，展現出教育者深遠的社會影響力，堪稱典範。

羅麥瑞修女致詞時表示，她感謝天主，能讓她58年在台灣的服務感動這麼多人，把天主賜給她的使命一個一個做好，也還要感謝佛教的基金會舉辦這麼有意義的活動，「只有好的教育，這個世界才會更好」。羅麥瑞也笑說，讓她最感動的事情，「是我天主教的修女，得到了佛教的獎，實在太美好了」。

