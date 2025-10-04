為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    石碇2工人修屋頂墜落送醫 新北勞檢處要求停工配合調查

    2025/10/04 15:52 記者賴筱桐／新北報導
    針對石碇區有2名工人修屋頂墜落意外，新北市勞檢處已要求現場停工配合調查。（取自google地圖）

    針對石碇區有2名工人修屋頂墜落意外，新北市勞檢處已要求現場停工配合調查。（取自google地圖）

    新北市勞檢處於今天（4日）下午接獲通報，石碇區某民宅屋頂修繕工程發生2名施工人員墜落意外，所幸意識清醒，沒有大礙，目前送醫治療；勞檢處表示，已要求現場停止作業配合調查，發生原因仍待後續調查釐清，若後續確認雇主涉有過失，依職業安全衛生法可處3萬元至30萬元罰鍰。

    勞檢處指出，經初步了解，今天中午12點左右，承攬石碇該工程的林姓雇主（男，45歲）及李姓勞工（男，40歲）自2樓搭乘電梯欲下樓休息時，該電梯車廂因不明原因突然下墜，墜落高度約5公尺，造成林男雙腳踝開放性骨折及李男肢體挫傷疼痛，所幸2人意識皆清醒，送往北市萬芳醫院治療中。

    勞檢處表示，為避免災害擴大，已要求現場停止作業配合調查，至於確切發生原因仍待後續調查釐清，如確認雇主涉有過失，依職安法可處3至30萬元罰鍰。此外，為保障受傷勞工的勞動權益，將要求雇主給付職災補償費用並協助辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要協助。

