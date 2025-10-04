為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國慶大會預演 5日至6日凱道周邊交管時程及公車改道公布

    2025/10/04 16:05 記者劉慶侯／台北報導
    國慶大會預演5日至6日凱道周邊交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

    為配合今年10月10日國慶大會活動，10月5日（週日）23時起至10月6日（週一）17時止，將於中正區凱達格蘭大道及總統府周邊重慶南路、寶慶路等路段辦理設備安裝及預演作業。北市警中正一分局屆時將進行交通疏導管制措施。

    警方表示，相關周邊道路實施車輛管制時段及範圍為：

    一、10月5日（週日）23時起至10月6日（週一）6時止辦理設備安裝作業，管制路段如下：

    （一）凱道【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線。

    （二）懷寧街【寶慶路至凱道（均不含）】北往南方向。

    （三）重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向全線，另擴大於重慶南路與衡陽路口管制北往南方向。

    二、10月6日（週一）10時起至17時止進行預演，活動範圍為忠孝西路、永綏街、襄陽路以南，懷寧街、公園路以西，愛國西路以北，博愛路、桃源街以東，管制路段如下：

    （一）凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線。

    （二）貴陽街【桃源街至公園路（均不含）】東、西雙向全線。

    （三）愛國西路【公園路（不含）至博愛路（含）】東往西方向慢車道。（視情況彈性管制）

    （四）長沙街【延平南路至公園路（均不含）】東、西雙向全線。

    （五）寶慶路【桃源街（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向全線。

    （六）衡陽路【懷寧街（含）至桃源街（不含）】東往西方向全線。

    （七）襄陽路【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線，另館前襄陽擴大管制往西。

    （八）武昌街【懷寧街（不含）至博愛路（含）】東往西方向全線。

    （九）漢口街【延平南路至懷寧街（均不含）】西往東方向全線。

    （十）開封街【懷寧街（不含）至博愛路（含）】東往西方向全線。

    （十一）忠孝西路【博愛路至重慶南路（均含）】西往東方向南側2線車道。

    （十二）懷寧街【襄陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線。

    （十三）重慶南路【忠孝西路（含南側2線車道）至愛國西路（不含）】南、北雙向全線。

    （十四）博愛路【愛國西路（含北側慢車道）至忠孝西路（含南側2線車道）】南、北雙向全線。

    因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

