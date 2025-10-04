中秋疏運首日》高鐵昨南下旅客創新高！ 下週一收假日會更多

高鐵昨南下旅運量（18萬5千餘人），已超過2023中秋疏運首日南下運量。（資料照）

台灣高鐵公司今天（4日）公布運量統計，昨天（3日）週五是中秋連假疏運首日，旅運人次高達32萬3千餘人次，創下高鐵公司營運以來週五運量最高紀錄，其中南下旅運量（18萬5千餘人），更已超過2023中秋疏運首日南下運量。

高鐵公司說明，除了南下旅客人次創新高以外，昨天（3日）雙向運量也是高鐵營運以來第三高，僅次於2023年中秋假期收假日的33萬8千餘人次，及今年清明假期收假日的32萬4千餘次。

高鐵公司說明，根據過往疏運經驗，收假日通常會較疏運首日締造更高運量，預估下週一（6日）收假，將出現大量人潮；因此，建議自由座的旅客提早規劃行程，並盡量利用週日、或週二分散搭乘，以避開尖峰人潮。

因應疏運尖峰的大量旅運人潮，台灣高鐵隨時監控各車站人潮狀況，建議自由座的旅客前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。同時，台灣高鐵也配合交通部「運具聯防疏運」機制，與台鐵、客運隨時保持密切聯繫。

