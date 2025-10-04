為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    季連成金句連發 台東鄉親呼喚「將軍何時返鄉」喊要組團探訪

    2025/10/04 17:01 記者劉人瑋／花蓮報導
    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成笑道「怎麼知道自己是太平村人？」，其實他先前多次口誤早就透露他的老家在台東。（記者劉人瑋攝）

    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成笑道「怎麼知道自己是太平村人？」，其實他先前多次口誤早就透露他的老家在台東。（記者劉人瑋攝）

    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成除了今天記者會的表現之外，其他場次有時也可見他直言「講重點！」、「長話短說」，所言對象多是自家中央長官，面對縣府其實也明顯留了些面子，但如今天記者會言也必稱中央才直接「發難」。看得花蓮縣民直呼「選花蓮縣長！」但他其實從小生活在台東，近來又被鄉親發現他所住的村落，網路上還有台東民眾宣稱「等他回家，組團看他」、「真的是台東之光」。

    季連成今天被記者詢問「老家是不是在太平村」時，他驚訝回道「你怎麼知道？」，其實不僅他的台東背景已被鄉親公布，今記者會提及光復鄉村落時還多次口誤「太平村」，自己發現後立即更正，明顯心中還是放著台東老家。

    季連成中將退伍，台東縣卑南鄉太平村人，父母因越戰撤退來台，他從小還住過「富台新村」，讀完台東市新生國中即投身軍旅，連日「金句噴發」後也被許多台東鄉親想起他的台東身分，還相邀「等將軍回老家，大家組團去看偶像」。季連成說，自己已有3年沒回台東「想回去，隨時都可以」，但近來救災工作太忙碌，可能無法立即返回。

    至於他超高的開會效率、要求發言者中斷冗長陳述、決斷明快。他說，這種個性的確受軍隊影響，但個人用心與否最重要，像總統賴清德還有許多院長都有如此精神與要求，「只是大家透過媒體看到的只有我而已」，政策的形成需眾人討論、參與，但工作的派遣需將複雜問題簡單化，須清楚自己的工作目標，大家的事務繁忙，講重點、釐清目標並執行就好。

