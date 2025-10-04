「桃園眷村文化節」今開幕 舞台劇、民歌演場會等70場活動輪番登場

「桃園眷村文化節」開幕活動在馬祖新村眷村文創園區登場。（記者周敏鴻攝）

「桃園眷村文化節」上午在桃市中壢區馬祖新村眷村文創園區的熱鬧歌舞聲中開幕，以「奔向眷村」為主題規劃超過70場的舞台劇、民歌演唱會、象棋比賽等活動，12日前將分別在馬祖新村、龜山憲光二村、龜山眷村故事館、大溪太武新村、中壢忠貞新村等地舉辦。

桃園市副市長王明鉅出席桃園眷村文化節開幕活動時強調，桃園的眷村保存完整，留下許多珍貴的生活記憶，眷村文化節透過戲劇、音樂等，邀長者攜家帶眷到各眷村重溫往日時光，也讓年輕世代進一步認識眷村文化。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，眷村文化節開幕活動由「眷戀起舞」、「童軍大進擊」揭開序幕，後續還將推出舞台劇「一村喜事：中秋樂桃桃」、結合總鋪師佳餚的「眷味餐桌」、老歌音樂會「歌聲伴我村」、戲劇「記憶的圍牆外，我等你」，以及木吉他合唱團、南方二重唱等人帶來「光陰有歌」民歌演唱會等，精彩可期，相關資訊可洽文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw/）查詢。

「桃園眷村文化節」開幕活動在馬祖新村眷村文創園區登場。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法