馬公西衞超商林立 成為一級戰區

馬公市西衞里五間超商林立，成為一級戰區。（記者劉禹慶攝）

馬公市西衞里位於市區邊陲地帶，近年來隨著國立澎湖科技大學學子進駐、民宿林立，大批外來人口進駐，躍居馬公第2大里，也引燃澎湖超商大戰，光西衞五福路就有4間超商，西衞中路又開設1間，成為一級戰區，也讓外界質疑近8000人社區，能養活如此多的超商嗎？而超商陸續進駐，也讓傳統雜貨店紛紛應聲而倒。

原本西衞僅有五福路靠西衛入口處，開設第一家統一澎衛門市 ，由於是社區型超商，生意相當穩定，但經不起房租逐年翻倍提高，原經營者被迫退出，轉向其他地方經營，原址改為超商直營店。後來五福路又有全家澎湖西衛店、統一五福春門市進駐，另在五福路中段的冷凍廠，現進行整修，聽說要開統一超商，如此一來短短1條五福路，就開了4家超商。

另外，離五福路口不遠的西衞中路，剛新開全家衞中門市，與台灣2大超商龍頭商業布局一樣，雙方在馬公市西衞里形成大戰。讓原本座落在馬公市北方約2公里的郊區部落西衞里，頓時成為澎湖超商的一級戰區。

西衞里西與重光里相臨、南和西文里、朝陽里、光榮里相接、東、北兩面濱臨海岸。早年是澎湖典型的農漁聚落。社區內以任職碼頭工人及漁民約佔三分之一，其次為軍公教人員佔三分之一，從事工商業的較少，幾乎都是家庭式麵線製造業居多。近年後劃入都市計劃區後，導致外來人口加速往郊區的西衛地區發展，使得西衛里已成為馬公市人口數僅次於朝陽里的第2大里，2023年統計共有7246人。

