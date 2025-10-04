為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬公西衞超商林立 成為一級戰區

    2025/10/04 15:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市西衞里五間超商林立，成為一級戰區。（記者劉禹慶攝）

    馬公市西衞里五間超商林立，成為一級戰區。（記者劉禹慶攝）

    馬公市西衞里位於市區邊陲地帶，近年來隨著國立澎湖科技大學學子進駐、民宿林立，大批外來人口進駐，躍居馬公第2大里，也引燃澎湖超商大戰，光西衞五福路就有4間超商，西衞中路又開設1間，成為一級戰區，也讓外界質疑近8000人社區，能養活如此多的超商嗎？而超商陸續進駐，也讓傳統雜貨店紛紛應聲而倒。

    原本西衞僅有五福路靠西衛入口處，開設第一家統一澎衛門市 ，由於是社區型超商，生意相當穩定，但經不起房租逐年翻倍提高，原經營者被迫退出，轉向其他地方經營，原址改為超商直營店。後來五福路又有全家澎湖西衛店、統一五福春門市進駐，另在五福路中段的冷凍廠，現進行整修，聽說要開統一超商，如此一來短短1條五福路，就開了4家超商。

    另外，離五福路口不遠的西衞中路，剛新開全家衞中門市，與台灣2大超商龍頭商業布局一樣，雙方在馬公市西衞里形成大戰。讓原本座落在馬公市北方約2公里的郊區部落西衞里，頓時成為澎湖超商的一級戰區。

    西衞里西與重光里相臨、南和西文里、朝陽里、光榮里相接、東、北兩面濱臨海岸。早年是澎湖典型的農漁聚落。社區內以任職碼頭工人及漁民約佔三分之一，其次為軍公教人員佔三分之一，從事工商業的較少，幾乎都是家庭式麵線製造業居多。近年後劃入都市計劃區後，導致外來人口加速往郊區的西衛地區發展，使得西衛里已成為馬公市人口數僅次於朝陽里的第2大里，2023年統計共有7246人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播