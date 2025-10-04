超過晚間10點 台南黃金海岸夜間燃放煙火開罰2件各3000元

民眾於黃金海岸逾時放煙火會遭開罰單。（圖由南市環保局提供）

還沒到中秋，罰單就先來了！台南環保局派員主動出擊巡查，昨（3）日深夜在黃金海岸發現燃放煙火情事，現場於晚間10點前計勸導5件，逾10點後則依法開出2張3000元罰單。

夜間10點前，民眾煙火施放相當熱鬧。環保局於昨日晚間勸導了5件，民眾均表示願意配合政策；10點過後，黃金海岸到觀夕平台沿路明顯寂靜許多，仍發現2件違規並當場開立各3000元罰單。一位受罰民眾表示，自己是從高雄過來，不知道有夜間不能燃放煙火規定，另一位則是來自安南區，現場經告知噪音管制法相關規定，均表示不敢再施放了。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲提醒，為維護節慶環境品質，每年中秋節，市府都會針對黃金海岸、觀夕平台等施放熱區加強稽查，呼籲民眾晚間10點後切勿使用擴音設備或燃放煙火，若發現違規一律告發，如屬特定區域更將直接加倍裁罰6000元。

環保局長許仁澤表示，環保局已成立中秋環保稽查小組，針對熱門景點自晚間9點至10點非管制時段會加強宣導與勸導，超過管制時間則立即取締，請民眾遵守規定。

環保局強調，依《噪音管制法》規定，除春節（除夕至農曆正月初三）、農曆正月初八、元宵節（含前一日）外，其餘時間每晚10點至翌日早上7點，不得施放爆竹煙火或使用擴音設備。若在夜間11點後或特定區域（如學校、圖書館、醫療機構等）違規，將加倍裁罰至6000元，再犯可逐次加倍，最高可罰3萬元。

南市環保局派員宣導稽查。（圖由南市環保局提供）

南市環保局派員稽查黃金海岸，禁止晚上10點至翌日早上7點施放爆竹煙火。（圖由南市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法