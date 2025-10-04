為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台日合植河津櫻！虎尾公所將斥逾4000萬打造大崙腳櫻花文化園區

    2025/10/04 15:30 記者李文德／雲林報導
    虎尾鎮公所與日本法人育櫻會在涌翠閣前合植10株櫻花，為大崙腳文化園區景觀工程揭開序幕。（圖由虎尾鎮公所提供）

    雲林縣定文化景觀虎尾鎮大崙腳公園與縣定古蹟涌翠閣相鄰，公所致力推動文化園區，因此向縣府爭取經費將投入4000萬元進行景觀綠美化工程，預計年底動工，其中500公尺道路將種植逾百株河津櫻花。今（4）日公所與日本NPO法人育櫻會首先種下10株櫻花，為文化景觀工程展開序幕，更是育櫻會在台和公部門合植首例。

    大崙腳公園總面積約7900平方公尺，因文化地景與居民生活密切相關，更是當地耆老深刻的生活記憶，經在地文史團體爭取下，2011年登錄為文化景觀，緊鄰的涌翠閣是日治時期接待官方、軍方賓客的招待所，也獲得縣府列為縣定古蹟，至今不少遊客會到此地休憩。

    鎮長林嘉弘表示，由於當地具備文化特色，因此將兩地結合打造「大崙腳文化園區」，為整合資源，豐富在地特色，公所自籌1000萬元、縣府補助3000萬元進行文化園區景觀工程，包含涌翠閣後方有八棟建築，將打造為青年店家駐點、大崙腳公園廣場打造為觀光文創市集，更為了輝映日式建築，將周邊水源路、林森路一段約500公尺道路種下櫻花，工程發包若順利，預計年底動工。

    今公所邀請日本NPO法人育櫻會會長松澤寬文率團到涌翠閣前種下10株櫻花，日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、縣議員張維心、鎮代會主席陳明聖等人出席盛會，為景觀工程揭開序幕。

    松澤寬文表示，育櫻會在境外19國家舉辦51場次合植櫻花，與台灣更是交流逾20年，此次與虎尾公所合植，是與公部門合植的首例，細望透過櫻花種植維繫「台日友好」的情誼。

    林嘉弘說，未來景觀工程完工後，盼成為「櫻花文化園區」，會積極打造媲美京都的櫻花祭，讓民眾不必出國就能賞櫻花逛市集。

    相關新聞請見︰

    台灣至少有7處賞櫻景點 吸引日本人來台賞櫻

    公所預計將涌翠閣、大崙腳公園周邊500公尺道路種植逾百株櫻花。（記者李文德攝）

