    首頁 > 生活

    天公盃路跑鑽轎腳祈平安 身障者感動領獎牌

    2025/10/04 14:59 記者林宜樟／嘉義報導
    天公神轎放在拱門上讓民眾鑽轎腳。（朴子天公壇提供）

    由嘉義縣政府、朴子市公所、朴子天公壇舉辦的第七屆跑若飛天公盃路跑暨健走大賽今天起跑，廟方將天公神轎架設在拱門上，讓路跑民眾可輕鬆的鑽轎腳，路跑也照顧弱勢團體，當身障人士抵達終點時，由工作人員掛上獎牌，讓他們很感動。

    路跑活動由縣議員黃嫈珺協助向教育部爭取經費舉辦，是具嘉義縣地方特色的運動賽事，今天有約3000名民眾參加，從朴子水道頭集結出發，有3K土地公巡田水組、10K三太子風火輪組、15K孫悟空的筋斗雲組，朴子天公壇將開基天公祖神像請到現場架設在拱門，讓跑者可以「鑽轎腳」，祈求平安。

    朴子市長吳品叡說，嘉義縣國小以下學童都可以免費參加學生專案，獲得路跑衣服、紀念毛巾及50元的商圈園遊券，每年都有500位學生參加專案，感謝朴子魅力商圈攤商力挺，讓跑者可以品嚐朴子的在地美食。

    黃嫈珺說，今年邀請社福團體300名身障朋友共襄盛舉，參加運動盛會，嘉楠集團陳和春總裁以及宏偉慈善會出資10台遊覽車，載運聖心教養院、敏道家園、安仁育幼院、嘉義市中埔教養院、中華聖母基金會朴子站、安道社福基金會、修緣育幼院及朴子市松梅國小、竹村國小學生，並感謝瑾諺工程公司、韋勝人力公司出資，提供團體每人一件團體服及每人一張120元園遊券。

    朴子天公壇主委林博文說，跑若飛天公盃進行第七年，感謝在地鄉親支持，動員民眾300人當志工，還有民間攝影師無償贊助攝影照片，讓路跑活動圓滿成功。

    3000人參與路跑活動。（朴子天公壇提供）

    身障人士參加路跑活動。（朴子天公壇提供）

    縣議員黃嫈珺（左起）、朴子市長吳品叡及縣府教育處長李美華等鳴槍起跑。（朴子天公壇提供）

