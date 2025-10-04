撿到槍！ 網傳「搶中央高壓清洗機貼貼紙」 花蓮縣府搜到7「網軍」喊告

花蓮縣府將蒐集到的「網軍造謠貼文」，把縣府災害應變中心的大白板貼得滿滿，並揚言已經請律師要提告。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害後，災區因累積民宅的污泥變得硬梆梆，急需高壓水槍清洗，網路上卻傳「縣府搶中央行政院、民眾捐的」，拿回去貼「花蓮縣政府貼紙」後還放倉庫，是在搶功勞還是慷他人之慨？由於行政院東辦也有受訪澄清，讓花蓮縣府今天有如撿到槍，把「網軍貼文」全部截圖起來喊告「已經請律師，將對網軍提出告訴」！

花蓮縣政府昨天到今天共蒐集到至少7篇貼文，「國王終究被看破手腳，災區缺高壓水槍的原因，就是因為縣府趕著貼貼紙，不然怎麼慷他人之慨成就自己功勞」、「鍾欣凌、杜詩梅、新北吊車大王、救國團都有送或號召大家捐BOSCH高壓清洗機」，被縣府貼貼紙的高壓清洗機廠牌也是BOSCH，質疑花蓮縣政府「貼自己標籤、收割中央及民眾捐贈」。

請繼續往下閱讀...

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷中午也有澄清，應該是網路誤傳，也因此這次「花蓮縣政府撿到槍」，7篇貼文截圖把縣府防災中心的大白板貼得滿滿！花蓮縣府行研處長陳建村站在蒐集截圖的「提告證據」前，痛批「網軍」抹黑造謠。

縣府強調，500台高壓清洗機是依「政府採購法」第22條規定，以意外事故發生緊急採購500台高壓清洗機，所以為縣府財產，紙箱上才會貼上花蓮縣政府標籤，昨3日到貨後，目前已有超過100戶民眾申請使用，絕非中央購買的設備。

縣府強調，目前已委請律師，依「災害防救法」第53條、「社會秩序維護法」第63條，依法提告；縣府同時也呼籲民眾，切勿以片面照片或未經查證資訊「看圖說故事」散布謠言，干擾救災工作，以維護前線救災秩序。

中央購買及民間捐出的1500台高壓清洗機，目前都已分配給災民及國軍使用。（行政院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法