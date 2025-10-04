屏東廠商涉賣工業雙氧水漂白豬大腸 農業部：加強查核屠宰場

屏東傳出不肖業者涉嫌以「工業用雙氧水」漂白變質豬大腸，再轉手販售給下游廠商，初估已有2公噸流入市面；圖與新聞事件無關。（資料照）

屏縣爆發食品業者涉嫌用工業用雙氧水漂白豬大腸後，販售給下游廠商，初估已有2公噸流入市面；農業部表示，國內屠宰場有屠檢獸醫師進駐，經檢查判定不合格的豬屠體或內臟，均潑灑藍色改質劑後廢棄，且廢棄屠體內臟，須依規定填報化製三聯單，並通知具合格證的化製原料運輸車載運至化製場處理；農業部已要求各分署對轄內屠宰場加強查核，確保屠宰衛生檢查及內臟處理等作業符合相關規範。

農業部表示，國內屠宰場皆有屠檢獸醫師進駐，經檢查判定不合格之豬屠體或內臟，均潑灑藍色改質劑後廢棄，避免遭取用。

農業部進一步說明，屠宰場產出的廢棄屠體內臟，須依規定填報化製三聯單，並通知具合格證的化製原料運輸車載運至化製場處理，運輸車都有裝設GPS定位系統，讓相關管理單位可即時追蹤回溯運送軌跡，而進入化製場後有駐場人員核對三聯單並清點數量，且場區有裝設監視器。

農業部表示，防檢署除配合檢調單位，以及與衛生單位聯絡合作，已要求各分署對轄內屠宰場加強查核，確保屠宰衛生檢查及內臟處理等作業符合相關規範。

農業部強調，為確保國內畜牧產業永續發展，積極推動各項防疫管控措施，已取得世界動物衛生組織認定我國為口蹄疫、豬瘟及非洲豬瘟非疫區。對於特定不肖食品業者違法，已嚴重影響國內養豬產業形象及努力，更造成消費者恐慌，損害農民多年辛勤飼養豬隻的心血，農業部絕不容忍。

