台南商圈、景點搶客 中秋連假首日半天湧約15萬人次

中秋節應景烤肉夯，虎頭埤烤肉區人潮湧現。（南市觀旅局提供）

迎接中秋節連假，台南各大景點及商圈結合在地美食、特色表演、文創市集與人氣打卡亮點，推出限定活動搶客。連假首日半天就吸引約15萬人次到訪。

市長黃偉哲表示，中秋節是闔家團圓的時刻，台南各大景點、夜市、商圈與特色場域準備就緒，推出限定活動，遊客白天可走訪古都豐富的文化底蘊，夜晚則能賞月同樂，台南多元豐富的觀光選擇滿足不同族群，在古都留下最美的中秋回憶。

南市觀旅局長林國華表示，據統計，熱門的國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書館新總館周邊，一早累計逾6萬8千人次到訪。新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街也有超過1萬8千人次。濱海熱門景點如北門婚紗美地、漁光島及黃金海岸等景點有逾4萬2千人。親子戶外遊憩及博物館景點亦有上萬人次參觀。

台南中秋連假主題活動串聯不間斷。展至10月19日的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」持續在安平漁人碼頭吸客。虎頭埤風景區連假3天祭出「電動船遊湖×電動車遊園×烤肉x×攀樹」水陸空全攻略，毛孩入園也有限量的優質犬糧加菜。

鹽水月津港水域今、明推出獨木舟、SUP及家庭式龍舟板等體驗，搭配商圈優惠推順遊橋南老街與月津故事館等。另融合多元族群文化的「2025熱蘭遮市集」連假3天在安平古堡登場，設有集章體驗與限定古幣商品，邀遊客穿越時空慶中秋。

後壁黃家古厝中秋音樂會今晚邀請多組樂團與歌手共度月夜下的藝文饗宴，推薦民眾白天可先順遊後壁菁寮老街俗女村；蕭壠陣頭藝術祭於中秋、雙十連假在佳里蕭壠文化園區展演；攜西港文化祭本週末在西港玉敕慶安宮廟埕廣場盛大舉行。

林國華表示，今年10月串聯3連續假期推出活動，融合自然、文化、藝術、市集與親子體驗，呈現台南獨有的多元風貌，接下來在龜丹溫泉體驗池，於10月11、18日及11月8、23日推出「湧泉頌音－溫泉×瑜伽×頌缽」活動；葫蘆埤自然公園於10月18、19及25、26日舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動，讓不論是本地居民或來訪旅客，都能在台南找到專屬的美好回憶。

頑皮世界湧現親子人潮。（南市觀旅局提供）

熱蘭遮市集連假3天在安平古堡登場。（南市觀旅局提供）

