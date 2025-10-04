為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    山友小心！ 能高越嶺古道有台灣黑熊出沒

    2025/10/04 14:33 記者陳鳳麗／南投報導
    淨山的山友能高越嶺古道發現台灣黑熊，未及拍照，此為先前在廬山拍到的台灣黑熊影像。（林保署南投分署提供）

    淨山的山友能高越嶺古道發現台灣黑熊，未及拍照，此為先前在廬山拍到的台灣黑熊影像。（林保署南投分署提供）

    小心！台灣黑熊出現在能高越嶺古道！林保署南投分署指出，淨山的山友在14.1K處目擊1隻黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離，並未發生人熊衝突情形，該分署已請附近天池山莊管理員加強巡查，也提醒連假期間登山的民眾注意。

    林保署南投分署表示，淨山的山友是在9月29日下午1時多，在能高越嶺道14.1K處瞥見1隻台灣黑熊，黑熊看到有人在牠附近後，快速跑向邊坡，很快消失在山友視線範圍，山友隨即向該分署通報。

    南投分署指出，能高越嶺古道位於中央山脈中段，海拔逾2,500公尺，林相茂密、生態豐富，是台灣黑熊等野生動物的原始棲地。黑熊在覓食或護幼時，可能會在步道一帶活動，去年9月及11月各有在步道4.22K一帶黑熊出沒通報的紀錄。

    近日若有山友在山區遇見黑熊，請保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，並切勿隨意棄置食物。此外也呼籲登山建議結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或發聲器具。萬一近距離與黑熊相遇，應緩慢後退，避免奔跑或挑釁。

    南投分署也說，黑熊嗅覺靈敏，廚餘及垃圾務必妥善收置後帶下山。若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報，分署接獲相關資訊後會立刻啟動因應措施。

    林保署南投分署人員對當地居民進行防熊宣導。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署人員對當地居民進行防熊宣導。（林保署南投分署提供）

