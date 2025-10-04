日本天馬航空首發來台！皮卡丘彩繪機驚喜亮相

日本天馬航空首發來台！皮卡丘彩繪機驚喜亮相2025/10/04 14:26 記者吳亮儀／台北報導
日本天馬航空（Skymark Airlines）首次飛航台灣，正式開啟「台北（桃園）—神戶」包機航線。（雄獅旅遊提供）
由欣聯航國際旅行社總代理的日本天馬航空（Skymark Airlines）今天（4日）首次飛航台灣，正式開啟「台北（桃園）—神戶」包機航線，航班將於10月4日至10日限定營運。
天馬航空今天首航派出「皮卡丘彩繪機」執飛，同時桃園機場舉辦隆重「水門禮」迎接，雄獅旅遊日前搭配推出中秋、雙十連假專屬行程，一推出即全數售罄，不僅展現天馬航空首次來台的高人氣，也為台日交流注入新契機，帶來耳目一新的飛行體驗。
請繼續往下閱讀...
天馬航空是日本第三大航空公司，近年多次榮獲日本國內長途交通顧客滿意度第一，以東京羽田及神戶為主要樞紐機場。此次來台採用波音737-800機型，共配置177席，全程提供23公斤免費託運行李及10公斤手提行李，並附機上餐飲，座椅間距比照傳統航空設計，提升乘坐舒適度。
日本天馬航空首航驚喜派出「皮卡丘彩繪機」執飛亮相。（雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊搭配推出中秋、雙十連假專屬行程，一推出即全數售罄，展現天馬航空首次來台的高人氣。（雄獅旅遊提供）
熱門賽事、球星動態不漏接