    花蓮光復災區今清運大型家庭垃圾 7日進入復原階段

    2025/10/04 14:56 記者劉人瑋／花蓮報導
    今早前進協調所呼籲志工勿再進入佛祖街、歡迎專業志工等眾多事項。（記者劉人瑋攝）

    今天開始清運家中大型垃圾，雖有些家戶還在清理，但中央方面已著手家庭大型垃圾清運，今傍晚將有垃圾車前往各村，前進協調所呼籲民眾注意並將家中大型垃圾清出。再者，預計7日由陳金德接手第二階段進行復原，屆時會有中央、縣府一站式窗口服務災民。

    季連成在會中報告，家戶方面達到百分之百清理，道路清淤預計今到95%，還有大型傢俱垃圾要清出，今凌晨會清理完畢，明重點在市容清理。

    堰塞湖仍為紅色警戒，但一樣穩定，臨時堤防部分已造了2860公尺長、3公尺高土堤，一般狀況下溪水不會進入鄉內。後續會再加高、加固，會再增高到5公尺，土堤前方會施以鋼網與水泥等用於隧道工程中，以增加強度。

    光復商工今天完全清除校園淤泥，但教學區仍有部分需清理，7日預計可供老師到校與在家學長視訊上課，13日可實體上課。光復國中會更超前完成清淤。

    請建築公會鑑定屋房安全結構，若安全無虞即開放民眾僱用泥作進行修繕。便橋修復已達42%，15日以後可供輕型車、人通行。

    比較麻煩的是農田估有600萬公噸淤泥，而目前辛苦清出才6萬公噸，會請農業部做後續專案處理，並在救災工作結束後成為下一階段重點。

    最後，災民收容部分如大進國小、光復國小收容，目前評估大進國小108位學生在10月7日後以接駁方式到太巴塱國小就讀是否可行。光復國小收容28位居民本要媒合民宿業者安置，但業者位在壽豐鄉實在太遠，目前採分區使用，學校分災民生活區與學生上課區互不干涉。

