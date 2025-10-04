台東慢食節與「漫遊知森」知本遊樂區登場 展森林療癒推動成果

台東慢食節及漫遊知森在知本森林遊樂區舉辦。（記者黃明堂攝）

林業及自然保育署台東分署主辦的「漫遊知森」活動，今天與縣政府主辦的「台東慢食節」合作，於知本國家森林遊樂區開幕，為期兩日的系列活動，結合森林、慢食及星空，展現推動森林療癒的成果。

上午11點由林業保育署、縣政府及合作夥伴共同揭開序幕，正式宣告「漫遊知森2.0」啟動，象徵台東分署透過開放場域、跨域合作與策略聯盟，共同推動知本地區邁向永續發展的新起點。

台東分署指出，「漫遊知森」自2020年推動以來，逐步建立品牌能見度，今年邁入第六年，正式轉型升級。活動型態由單點體驗升級為帶狀探索，串聯森林療癒、夜間導覽、在地食農、竹構藝術，並結合「山林製造」品牌，讓園區具備更鮮明的識別度與延展性，也透過 開放場域 及策略聯盟 模式，將分署規劃的遊程交由旅宿業者整合進套票，實現與在地業者攜手合作的目標，推動園區成為帶動地方經濟的核心基地。

此次活動整合「社區林業、南迴計畫、山林製造及國產材推廣」等攤位，帶來焚風果乾、草本產品、茶鹽、梅醋與工藝手作等展售，呈現地方產業的多樣性。

今年更首度推出「森境溫泉茶席」，由森林解說志工帶領，結合溫泉與茶湯，透過五感融合帶來靜謐療癒體驗，並將作為園區未來推廣重點。同步推出的 「氣味專車」，調和荖葉、月桃、馬告、檳榔花與筆筒樹香氣，打造專屬於知森的活動氣味專車，並延伸至接駁專車，讓民眾從踏上旅程的那一刻就進入森林氛圍，體驗低碳、友善的永續移動方式。

台東慢食節及漫遊知森活動在知本森林遊樂區舉辦，展現特色美食。（記者黃明堂攝）

