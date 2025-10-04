為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網傳「中央高壓水槍花蓮縣府貼貼紙」行政院說話了

    2025/10/04 13:47 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣府的物資倉庫，環保局工作人員正在貼貼紙。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府的物資倉庫，環保局工作人員正在貼貼紙。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成光復鄉、鳳林鎮民宅遭泥流淹沒，受災至少3700戶，天氣放晴後變硬的泥土急需使用高壓清洗機，但昨晚起網路有一張德國BOSCH的高壓清洗機照片，上面全貼滿「花蓮縣政府」貼紙，遭網友質疑中央送的高壓清洗機，縣府趕貼貼紙「當成自己買的」，引發熱議。

    針對網路上瘋傳花蓮縣府從中央物資倉庫拿走500台高壓清洗機，標示編號後放在倉庫沒有用，上面還貼了花蓮縣政府環保局貼紙，行政院聯合服務中心執行長洪宗楷中午表示是「錯誤訊息」。

    洪宗楷說，中央物資倉庫由行政院東辦控管，從上月災害發生後，陸續採購及民間捐贈的高壓清洗機，總數共1500台，目前都分配到災區服役中，每一台都有登記借用民眾的電話姓名，由災民借出數量約5、600台，配給國軍800台，其中今天有340台是分配到光復鄉災區7個村，現場有指揮官搭配各地鏟子超人組成高壓清洗隊伍，協助災民清洗民宅家園。

    他也說，從縣府的照片來看，高壓清洗機廠牌、型號與中央購買的不一樣，應該是民眾誤會。另災民借用的部分，也鼓勵不必急著歸還，可以和鄰居輪流使用，發揮工具最佳的功能。

    花蓮縣府也表示，縣府購買的BOSCH高壓清洗機共500台，昨天到貨後，截至今天中午已有100多台已經有民眾領用，領用者都有留下電話及住址，清洗機放在目前在光復糖廠親子館後方倉庫，歡迎災民取用，也請網友在網路上發表言論時應查證，不要隨意散布謠言。

    網路瘋傳花蓮縣府拿走中央買的高壓清洗機，貼上自己的貼紙放在倉庫沒人用，行政院證實是網路謠言。（記者花孟璟翻攝）

    網路瘋傳花蓮縣府拿走中央買的高壓清洗機，貼上自己的貼紙放在倉庫沒人用，行政院證實是網路謠言。（記者花孟璟翻攝）

    花蓮縣府提供的進貨單，購買了500台高壓清洗機且有型號，上面有壓採購日期2025年10月2日，昨天到貨。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府提供的進貨單，購買了500台高壓清洗機且有型號，上面有壓採購日期2025年10月2日，昨天到貨。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府提供的進貨單，購買了500台高壓清洗機且有型號，上面有壓採購日期2025年10月2日，昨天到貨。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府提供的進貨單，購買了500台高壓清洗機且有型號，上面有壓採購日期2025年10月2日，昨天到貨。（記者花孟璟攝）

    行政院採購的高壓清洗機陸續共1500台，目前都在外服役中，廠牌型號與縣府的不同。（行政院東部中心提供）

    行政院採購的高壓清洗機陸續共1500台，目前都在外服役中，廠牌型號與縣府的不同。（行政院東部中心提供）

    行政院採購的高壓清洗機陸續共1500台，目前都在外服役中，廠牌型號與縣府的不同。（行政院東部中心提供）

    行政院採購的高壓清洗機陸續共1500台，目前都在外服役中，廠牌型號與縣府的不同。（行政院東部中心提供）

    中央的高壓清洗水槍的另一種型號。（行政院東部中心提供）

    中央的高壓清洗水槍的另一種型號。（行政院東部中心提供）

    行政院採購的高壓清洗機陸續共1500台，目前都在外服役中。（行政院東部中心提供）

    行政院採購的高壓清洗機陸續共1500台，目前都在外服役中。（行政院東部中心提供）

