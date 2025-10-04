根本看不出來...光復鄉災前同條街「比對圖」曝光

根本看不出來...光復鄉災前同條街「比對圖」曝光2025/10/04 14:23 即時新聞／綜合報導
佛祖街災前災後比對。（網友Small Small P提供）
花蓮光復鄉災情嚴重，近日許多「鏟子超人」湧入災區幫忙，完成工作後返家曝光當地情況。不少人分享，當地狀況怵目驚心，也有人分享災前、災後比對圖，幾乎看不出是同一個地方，難過地表示：「希望他們能早日恢復正常生活。」
有鄉民近日在PTT發文，曝光當「鏟子超人」的經歷。他並貼出在幫忙現場拍下的照片表示，「手幾乎是可以摸到電線的高度」，顯示淤泥堆積相當驚人。他也說，台灣是個多災多難的國家，體系是不是還不夠完善都要好好檢討，但既然悲劇已經發生，趕緊幫助災民走出陰影是優先的。也希望光復鄉部落明年豐年祭還能繼續舉辦。
請繼續往下閱讀...
另外也有網友分享表示，她老公在9月30日前往災區，現場幾乎被淤泥覆蓋，可說是怵目驚心，她也貼出災情嚴重的佛祖街災前、災後比對圖，可見原本綠意盎然的鄉間小道，現在全部被灰白色的泥沙覆蓋，根本看不出是同樣的地方。
佛祖街災前災後比對。（網友Small Small P提供）
網友分享表示，她老公在9月30日前往災區，現場幾乎被淤泥覆蓋，可說是怵目驚心。（網友Small Small P提供）
鄉民貼出在幫忙現場拍下的照片表示，「手幾乎是可以摸到電線的高度」。（翻攝PTT）
鄉民貼出同一條道路比對圖。（翻攝PTT）
熱門賽事、球星動態不漏接