為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    原民會年底辦「世界原住民族傳統運動會」邀9個國家好手切磋

    2025/10/04 13:36 記者王峻祺／宜蘭報導
    原民會副主委陳義信（左六）出席宜蘭縣議長盃全國原住民族傳統弓射箭邀請賽開幕典禮。（原民會提供）

    原民會副主委陳義信（左六）出席宜蘭縣議長盃全國原住民族傳統弓射箭邀請賽開幕典禮。（原民會提供）

    原住民族委員會副主委陳義信，今天赴宜蘭大同鄉出席宜蘭縣議長盃全國原住民族傳統弓射箭邀請賽，開幕典禮致詞時表示，原民會將於12月主辦「2025世界原住民族傳統運動會」，預計邀請9個邦交國、友好國家，共計11組國際原住民族團隊來台共襄盛舉。

    陳義信說，3月高雄市舉行「114年全國原住民族運動會」傳統射箭項目，宜蘭縣代表選手展現堅強實力，在個人、混雙、以及團體賽中屢創佳績，共奪下6金、2銅的好表現，這次由宜蘭舉辦傳統弓射箭邀請賽，感謝族人及主辦單位用心推動原住民族傳統射箭技藝。

    他說，原民會為增進族人積極參與體育運動，長期以來補助各地辦理原住民族運動競賽活動，也積極透過各項計畫支持原民選手，針對傑出人才，訂有「原住民族專門人才獎勵要點」，各級學校扎根的「原住民族潛優運動選手培育計畫」及培育國際賽事「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」。

    陳義信說，今年也投入2億元經費，並補助全國各類運動賽會超過310名優秀選手，盼原住民族優秀的體壇人才，能在國際體壇承先啟後、為國爭光，12月還將主辦「世界原住民族傳統運動會」，邀請9個邦交國、友好國家計11組國際原住民族團隊，以及台灣16族原住民族與平埔族群，共同競技傳統運動，透過運動與文化活動，展現各國原住民族的文化價值與生命力。

    宜蘭舉辦傳統弓射箭邀請賽，吸引許多原民好手參賽。（原民會提供）

    宜蘭舉辦傳統弓射箭邀請賽，吸引許多原民好手參賽。（原民會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播