    首頁 > 生活

    水利署「機具超人」日夜補堤防破口 林靖皓塵土中過難忘生日

    2025/10/04 14:12 記者陳鳳麗／南投報導
    水利署的機具和工程人員晚上仍在趕工施作臨時圍堤。（林靖皓提供）

    馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成花蓮光復鄉嚴重災情，水利署成功引流改道後，日夜趕工施作臨時圍堤，中區水資源分署的「機具超人」1週來日夜趕工，清晨5點出門深夜才回到飯店，笑稱「不知飯店的早餐和宵夜長怎樣！」，在工地忙碌中度過生日的該分署工程司林靖皓也說，「過了一次最有意義的生日」。

    水利署從馬太鞍溪堰塞湖潰流後即進入光復鄉，各分署的機具和工程人力陸續進駐，全力趕工施作臨時圍堤，希望趕在中秋節前完成，據水利署中區水資源分署的人員表示，現場每天約有300人和眾多重機具在現場趕工，早、中、晚餐都由中央指揮中心送來便當，現場塵土飛揚，工作人員輪流到車子裡吃便當，不然就變成「吃飯攪土」。

    住在花蓮市旅館的中水分署的工程人員，每天清晨5點就出門，開車近2小時才抵光復鄉，晚間趕工完開工作會議，回到旅館都是深夜10點過後，雖然旅館有供應早餐和宵夜，但他們笑說「1個禮拜來沒吃過飯店的早餐、宵夜！」。

    中水分署工程司林靖皓，昨天在工作中默默的度過生日，他說，沒有蛋糕、蠟燭，只有塵土飛揚，但這是最特別的一個生日，因為可以幫忙受災的民眾，並有很多人的加油，這就是送給自己最棒的生日禮物。

    水利署中水分署工程人員每天在工地迎接晨曦和夕陽，雖辛苦但都覺得很有意義。（林靖皓提供）

    水利署趕工施作臨時圍堤，塵土飛揚的環境，每天車子都覆蓋厚厚的塵土。（林靖皓提供）

    水利署中水分署人員開車去加油，加油站人員在後擋風玻璃寫上「加油！」，讓中水分署人員大為感動。（林靖皓提供）

    中水分署人員到馬太鞍溪下游查看卻找不到路，大馬村長王梓安（右）說「路都被土石掩蓋了」。（林靖皓提供）

    水利署趕工施作臨時圍堤，到4日進度已超過8成。（水利署提供）

