竹崎鄉推動客家文化 客家美食、伯公信仰匯集成旅遊繪本

竹崎鄉今展出客底文化發展計畫成果，推廣客家文化。（記者王善嬿攝）

嘉義縣竹崎鄉今天舉辦「伯公遍路尋客蹤」成果發表會暨繪本發表會，攜手內埔國小等校師生及在地青年，透過客家教材、田野踏查，蒐集客家文化、美食、信仰文史匯集成旅遊繪本，創意開發客家鐵路便當、六宮格定食，為竹崎觀光注入新意。

竹崎鄉長曾亮哲、嘉義縣政府民政處長楊健人、立委陳冠廷等人今出席發表會，參觀客家文化成果展，品嚐苦茶油雞、木瓜粿等客家美食。

曾亮哲說，竹崎鄉客家族群因長年與閩南族群相處，會講客家話、知道客家文化的人愈來愈少，例如常吃的草仔粿、木瓜粿、苦茶油雞等美食，其實也源自於客家文化，希望藉由客底文化計畫推動，不只將客家文化保存，還藉由學校課程活動、創意美食、旅遊繪本，讓更多人重新認識竹崎，重現竹崎客家文化風華，讓地方的故事被更多人看見與傳承。

竹崎鄉公所主秘蔡建讀說，竹崎鄉24村有23村為隱性客家庄，尤其內埔村過去曾是最大的客家聚落，保留許多珍貴客家生活記憶，今內埔村長林甜還製作分享菜頭粿、木瓜粿等特色米食。

承辦廠商逗陣社會企業有限公司表示，此次展覽，展出包含與內埔國小合作的客家教材、田野調查成果，而以竹崎為主題的深度旅遊繪本，內容介紹包含內埔仔13庄頭、「伯公廟」的「化胎」、「伯公樹」客家建築特徵等，呈現文化保存、教育推廣與社區參與豐富成果。繪本預計11月初印製出版，將印製200本發送給嘉義縣各校典藏。

嘉義縣政府民政處長楊健人（右）、竹崎鄉長曾亮哲（左）品嚐竹崎客家美食。（記者王善嬿攝）

計畫展示竹崎鄉客家鐵道便當，希望為地方商家提供靈感。（記者王善嬿攝）

集結竹崎客家美食的六宮格定食。（記者王善嬿攝）

竹崎鄉公所委外將客家文化、信仰、美食匯集成旅遊繪本，推廣在地客家特色。（記者王善嬿攝）

