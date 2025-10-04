吃泡菜賞明月！中秋烤肉也要配蔬果 南市府推有機市集

新化區農會推出有機市集，西瓜深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

中秋節連續假期開始，烤肉是重頭戲，但也要有蔬果來搭配，均衡一下，台南市政府與新化區農會今天聯手舉辦有機市集活動，現場也推出涼麵料理示範體驗，吃泡菜、賞明月，別具風味。

連假首日，「秋有明月．闔家喜悅」的有機蔬果展售活動今天上午在新化區農會前舉行，為了刺激買氣，推出消費滿300元即送1顆高麗菜的促銷，開賣後，人潮陸續湧至，一些人氣商品不到半小時就被搶光，場面熱烈。

現場還有黃金泡菜的教作，並提供品嘗，搭配涼麵料理的示範，指導民眾在中秋佳節也要適時吃得清爽，解一下烤肉的油膩，讓身體維持健康狀態。

新化區農會總幹事林侑融為市集開幕，民進黨議員余柷青、陳碧玉也出席，協助推廣在地的優質蔬果，帶動買氣，現場除了葉菜類之外，還有蜂蜜、竹薑、西瓜、香蕉、筍醬、芒果乾，以及中秋節應景的烘焙糕餅，加上水產魚貨等，品項多樣。

林侑融表示，今天的市集共15位青農參與，不僅有新化子弟，鄰近分會也共襄盛舉，加上濱海地區的年輕漁民等，中秋佳節期間，大家返鄉團圓，希望透過展售活動，讓各界認識在地的優質產品，協助推廣、行銷。

林侑融說，每週六都會開辦市集，匯聚新化的有志青年，展售自家用心栽種與製作的各式蔬果或加工品，提供拓展通路的機會，也讓消費者深入了解產地的背景與特色，進而提升對在地農業的支持。

市長黃偉哲指出，台南擁有多元且豐富的地理資源，孕育種類繁多、品質優良的物產，因此積極鼓勵青年返鄉，為傳統農業注入創新與活力；透過市集的交流，以及料理示範等實作活動，獲得更多消費者的認同。

農業局長李芳林也強調，市府持續推廣「食當季、吃在地」的理念，強化認知，甚至向下扎根，並促進產地與消費端的緊密連結，讓更多人支持，打響台南品牌的優質口碑。

為了刺激買氣，推出消費滿300就送1顆高麗菜，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

現場教作黃金泡菜搭配涼麵，讓民眾吃得清爽。（記者吳俊鋒攝）

「秋有明月、闔家喜悅」市集活動熱鬧登場。（南市農業局提供）

