    首頁 > 生活

    小琉球中秋連假「大掃蕩」 4家水域遊憩業者未替遊客投保恐挨罰

    2025/10/04 13:49 記者蔡宗憲／屏東報導
    小琉球中秋連假前針對水域活動「大掃蕩」。（鵬管處提供）

    中秋連假將至，小琉球水域遊憩熱區人潮湧現，卻暗藏安全隱憂！大鵬灣管理處（簡稱鵬管處）為把關遊客生命財產發動「大稽查」，鎖定水域遊憩業者，結果4家未依規定替遊客投保責任保險，已限期補正，否則每家開罰5萬元。鵬管處強調，這波行動不只查罰，更結合安全宣導，提醒業者嚴守「發展觀光條例」及「水域遊憩活動管理辦法」，避免遊客下水前無保險保障，釀成憾事。

    鵬管處稽查小組隨機抽檢，發現2家業者合規，4家則違反辦法第10條規定，未在遊客下水前辦理責任保險。鵬管處表示「中秋連假預估湧入上萬遊客，水域活動風險高，一出事就是人命關天。不只罰錢，更要求業者即刻補件，若屢勸不聽，絕不手軟！」據統計，今年1至9月已開罰3家業者，共15萬元。

    除了保險，鵬管處這波稽查還重點宣導水域安全守則，包括水域生態保護、低碳減塑永續旅遊，以及業者須具備營業登記、合格教練證照、每人每次指導人數限制等。特別提醒，潛水活動必須配置經教育部體育署檢定合格的救生員，確保萬無一失。鵬管處提醒，小琉球漁港對應船舶出入水域範圍內，嚴禁從事水域遊憩，否則易與船隻碰撞，危及遊客性命。這項去年8月21日公告，至今仍有業者渾然不覺。

    小琉球作為熱門觀光島嶼，鵬管處近年積極推永續旅遊，平衡開發與環保。陸域部分，已完成「琉行之道」系統，串聯山豬溝、美人洞、烏鬼洞等景點，提升遊客休憩品質；9月更辦「陸蟹有喜」活動，聯合志工守護陸蟹生態，並推觀星、低碳遊程，打造綠色示範區。鵬管處表示，永續不僅護資源，更助小琉球揚名國際，但前提是水域安全零容忍。

    小琉球中秋連假前針對水域活動「大掃蕩」。（鵬管處提供）

