美濃大峽谷弊案連環爆 無人收土石 高雄工地廢土堆2樓高

高雄美濃大峽谷、大樹廢土掩埋弊案連環爆，南部承攬工程業者人人自危，剩餘土石無人敢收，市區明誠一路一處建築工程廢土石堆2層樓高，遭檢舉違反廢清法，環保局到場稽查，認定未符合設施標準貯存規定，依法最重可處300萬元，不過，現場工地主管聲稱部分廢土會再回填，工法合乎規定。

據了解，該處工地今年8月中旬進行拆除，曾發生鷹架倒塌砸毀汽機車事故，被依違反建築法對承拆人處以9萬元罰鍰，勒令停工。

最近，工地建築廢棄物已堆成2樓高的小山，廢棄鋼筋裸露，未灑水，讓附近民眾質疑施工恐危及過往車輛及附近住戶居住安全，但施工包商聲稱，因工地下挖地下室，部分廢棄物會回填，工法符合規定。

環保局今派員到場稽查，指該工地進行拆除工程，非屬農地回填，產生之營建混合物，未符合設施標準貯存規定，違反廢清法36條規定，裁處6000元～300萬元罰鍰外，並限期改善。如拆除過程倘有揚塵逸散污染，將依空污法32條規定，可裁處10萬～500萬元罰鍰。

