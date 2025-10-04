為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    善悅關懷協會媒合資源為街友義剪、義診 善心社團發紅包、贈月餅

    2025/10/04 13:37 記者翁聿煌／新北報導
    新北市社會局副局長吳淑芳（右）與仕招社福慈善基金會致贈每位街友500元紅包。（記者翁聿煌攝）

    社團法人新北市善悅關懷協會在秋節前夕於板橋為街友舉辦溫馨關懷活動，媒合相關資源為街友義剪、義診、法律諮詢、友善就業等，新北市社會局副局長吳淑芳到場，與仕招社福慈善基金會致贈每人500元紅包，清海無上師世界會致贈素食月餅及漢堡，共有180名街友提前共度佳節。

    新北市善悅關懷協會執行長黃梅英表示，「悠遊街頭、樂享中秋」活動已邁入第7年，今年持續媒合部立台北醫院為街友義診，三重社福中心志工隊為街友義剪，並結合新北市勞工局就業輔導員到場，針對街友的工作意願與專長，提供諮詢和友善工廠職缺媒合，另外新北市法律扶助基金會也伸出援手，由專業律師提供法律諮詢與防範詐騙宣導，現場並有洗澡車供街友洗澡，換洗新衣。

    吳淑芳感謝善悅關懷協會和所有協助單位及志工，仕招社福基金會課長周哲仁致贈每人500元紅包，清海無上師世界會台北區聯絡人王士能代表提供秋季衣物，和素食月餅、漢堡，除街友外也致贈到場服務的志工。

    吳淑芳表示，新北市有3處街友中途之家，包含林口觀照園、板橋幸福居及萬里重建中心，另有街友外展中心，平時提供街友各項緊急安置、休養生息、醫療轉介和職業訓練、媒合等，以鼓勵、輔導街友早日重返社會或回歸家庭，也盼望社會各界多予包容，必要時拉他們一把，幫助他們重建生活。

    新北市善悅關懷協會在秋節前夕於板橋為街友舉辦溫馨關懷活動，媒合相關資源為街友義剪、義診、法律諮詢，並致贈月餅。（記者翁聿煌攝）

