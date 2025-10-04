為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    午後國道9地雷路段出爐！ 國5用路人最好17時後再出發

    2025/10/04 12:32 記者吳亮儀／台北報導
    國1南向165公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道。（高公局提供）

    國1南向165公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道。（高公局提供）

    今天（4日）是中秋節連續假期首日，上午國道車多壅塞路段主要為國1南向楊梅休息站至新竹系統、埔鹽系統至北斗、路竹至岡山；國3南向鶯歌系統至高原，其餘路段行車大致正常。

    交通部高速公路局說明，今天各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、新竹-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間，並提醒用路人，出門前務必檢查好車況，養足精神、繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

    另外，今天上午9時29分，國1南向165公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於9時40分排除，造成後方車流回堵2公里；9時53分，國1北向149.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時09分排除，造成後方車流回堵2公里；10時17分，國1南向351.4公里處發生1輛聯結車與1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里，導致車輛回堵影響整體車流。

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

    上午9時53分於國1北向149.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時09分排除，造成後方車流回堵2公里。（高公局提供）

    上午9時53分於國1北向149.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時09分排除，造成後方車流回堵2公里。（高公局提供）

    上午10時17分於國1南向351.4公里處發生1輛聯結車與1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

    上午10時17分於國1南向351.4公里處發生1輛聯結車與1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播