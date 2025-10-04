午後國道9地雷路段出爐！ 國5用路人最好17時後再出發

國1南向165公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道。（高公局提供）

今天（4日）是中秋節連續假期首日，上午國道車多壅塞路段主要為國1南向楊梅休息站至新竹系統、埔鹽系統至北斗、路竹至岡山；國3南向鶯歌系統至高原，其餘路段行車大致正常。

交通部高速公路局說明，今天各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、新竹-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間，並提醒用路人，出門前務必檢查好車況，養足精神、繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

另外，今天上午9時29分，國1南向165公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於9時40分排除，造成後方車流回堵2公里；9時53分，國1北向149.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時09分排除，造成後方車流回堵2公里；10時17分，國1南向351.4公里處發生1輛聯結車與1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里，導致車輛回堵影響整體車流。

今天午後國道壅塞路段。（高公局提供）

上午9時53分於國1北向149.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時09分排除，造成後方車流回堵2公里。（高公局提供）

上午10時17分於國1南向351.4公里處發生1輛聯結車與1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

