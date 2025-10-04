中秋瘋烤肉！ 農糧署：蔬果供應充裕、菜價平穩

迎接中秋連假，不少民眾都會相聚烤肉；農業部農糧署副署長陳啓榮表示，蔬果供應充裕，菜價平穩。（資料照）

迎接中秋連假，不少民眾都會相聚烤肉；農業部農糧署副署長陳啓榮表示，蔬果供應充裕，且菜價也很穩定，今日菜價每公斤平均47.7元，較昨日上漲約1％，屬平穩的範圍。

農糧署今日舉辦「豐饒臺灣味」展售活動記者會，陳啓榮會後接受媒體聯訪時表示，這週是中秋連假期間，農業部農糧署十分關心菜價、蔬菜供應情況，今日台北農產公司蔬菜到貨量為1393公噸，較昨（3）日增加約150公噸，今日菜價每公斤平均47.7元，較昨日上漲約1％，屬平穩的範圍，因此蔬菜已能穩定供應。

陳啓榮進一步說明，丹娜絲颱風後國內蔬菜復耕順利，各類蔬菜已陸續恢復生產供應，而樺加沙颱風對台灣蔬菜主要產區並沒有造成影響，因此持續供應；針對中秋常烤的玉米、甜椒等蔬菜，農糧署已輔導各個農民團體加強供應，消費者可放心購買這些中秋應景的蔬菜。

至於水果部分，陳啓榮表示，丹娜絲颱風雖重創台南文旦，但花蓮、雲林、新北等較大產區都能及時供應，另今年年初香蕉受到氣候影響而減產，但6月後已能逐漸供應，目前10月正是香蕉盛產季，呼籲民眾多購買國產水果，如香蕉、梨子、紅龍果等。

漁業署主秘繆自昌表示，水產部分供應無虞，平均價格維持在100元左右，也因應中秋檔期，增加2成以上供應量。

農業部農糧署副署長陳啓榮表示，蔬果供應充裕，菜價平穩。（記者黃宜靜攝）

