台北車站周邊突大停電！店面黑漆漆、民眾受困電梯

台北市中正區台北車站周邊今（4）日上午發生停電，影響台北車站周邊711戶，範圍包括忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山北路一段等一帶。台電表示，停電原因為常德53饋線事故，上午10點04分發生停電情況，已於上午11點14分全數復電。 （資料照）

據了解，台北車站捷運M3、M8出口附近的店面驚傳停電，北市府也接獲民眾報案，有電梯受困案件2件。北市府指出，由於停電區域在台北車站附近，不過北車為不同饋線供電，沒有受到影響，捷運藍線台北車站地下街店舖有受到停電影響，僅通道有照明，後續投入備用迴路開關復電，藍線台北車站地下街電力恢復正常。

台電表示，今天上午10時4分，常德53饋線事故，影響台北車站周邊711戶無電，影響範圍忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山北路一段等一帶，已於上午11時14分全數復電。

