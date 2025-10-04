國際保育大使珍古德辭世 竹市動物園透露與「她」的關係

國際保育大使珍古德博士辭世，而新竹市動物園改造與香山濕地海洋保育中心即因其保育理念而改造，目前海保中心已整修完成，並對外開放，落實珍古德的自然環保精神。（記者洪美秀攝）

國際珍古德教育及保育協會（台灣）協會創辦人、聯合國和平大使珍古德博士（Dr. Jane Goodall）10月1日辭世，享耆壽91歲。世界各國都表達哀悼與感念，而曾到新竹市的珍古德，其中竹市動物園改造及香山濕地生態保育中心，都落實其對自然保育與環境教育理念，實踐並見證「每一個人、每一天，都能做出改變」的信念，今年6月整修改造的香山濕地海洋保育教育中心，由國際珍古德教育及保育協會（台灣）負責營運管理，是以海洋保育為核心的教育基地，邀市民中秋連假來香山濕地海保中心緬懷珍古德。

市府表示，位在香山賞蟹步道旁的「濕地海洋保育教育中心」，正是珍古德精神的具體展現，並由國際珍古德教育及保育協會（台灣）負責營運管理，並結合周邊學校、社區與企業，共同推廣愛海護海的價值觀。這座海保中心也是協會在全台僅有3處的重要據點之一。除延續珍古德保育精神，也推廣珍古德「理解—關懷—行動」理念，推動生態保育。

產發處表示，珍古德博士的傳奇始於1960年，她在坦尚尼亞岡貝森林展開對野生黑猩猩的長期研究，並首次觀察到黑猩猩會製作並使用工具，她從觀察者，到成為全球巡迴的行動家與倡議者，先後創立「國際珍古德協會」（JGI）以及遍布全球75個國家的「根與芽」（Roots & Shoots）計畫，將視野從黑猩猩保育拓展至人權、動物福祉與環境保護，期用具體行動為社區、動物與環境帶來改變。

