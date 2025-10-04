為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衣櫃、餐桌... 助花蓮受災戶重建生活 北市645件再生家具可供援贈

    2025/10/04 12:33 記者董冠怡／台北報導
    台北市環保局說，2003年起開辦再生家具業務，其他縣市如有發生急難需援助，都會依現有存貨盤點可供援贈的再生家具。（北市環保局提供）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風樺加沙夾帶豪雨溢流，光復鄉災情嚴峻，住家的床鋪、桌椅、衣櫥等家具經洪水、淤泥摧殘而毀壞，台北市議員李芳儒表示，台北市政府長期推動再生家具回收再利用，此次未能立即調度支援，凸顯現行制度缺乏快速盤點、整合及跨縣市援助機制，要求一週內完成盤點清冊、建立公開申請管道並協調物流運送。環境保護局回應，統計約可供645件再生家具，已致電花蓮縣府，如有進一步資訊，將會進行後續媒合、運送事宜。

    李芳儒指出，即便房屋搶修完畢，如果沒有家具，受災戶依舊難以回歸正常起居，市府長期推動再生家具回收再利用，市轄各資源回收中心均有一定存量，首善之都理應展現更積極的態度，率先採取行動、主動釋出既有資源，進而帶動其他縣市共同響應，同步展現公共資源在重大災難中即時支援的功能跟價值。

    環保局說，2003年起開辦再生家具業務，其他縣市如有發生急難需援助，都會依現有存貨盤點可供援贈的再生家具。經查，有衣（斗）櫃及電視櫃25件、床組50件、茶几與餐桌360件、餐椅和客廳椅210件，共計645件。

    環保局補充，聯繫花蓮縣府中，協助提供在地聯絡窗口，以利完成環境清理後，進一步進行再生家具援贈媒合作業，如有明確需求物件，將立即啟動援贈，交予需要急難救助者重建家園生活。

