    首頁 > 生活

    「台灣加油」台中清潔隊馳援花蓮 災民塵土上留言暖哭眾人

    2025/10/04 12:02 記者蔡淑媛／台中報導
    熱心民眾在中市環保局灑水車等車身塵土上寫下「光復加油．台灣加油」、「永不放棄」。（環保局提供）

    熱心民眾在中市環保局灑水車等車身塵土上寫下「光復加油．台灣加油」、「永不放棄」。（環保局提供）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉，災後環境復原持續進行，台中市府環保局支援團隊，出動灑水車、清溝車、消毒車等大型機具，連續兩日深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅環境清理，塵土中災民和志工寫下「光復加油．台灣加油」、「再大風雨我們都能挺過」，民眾暖舉感動清潔隊員再奮戰。

    環保局大隊長邱雅琳表示，日前清理民宅獲得居民好評，吸引鄰近居民前來預約支援，團隊兩日已完成9戶民宅及1間農機行清理。面對牆面高達一層樓的淹水痕跡及厚重污泥，環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗，再由同仁化身「刷子超人」、「刮水超人」合力清潔，總計完成約5200平方公尺清理，協助居民家園逐漸恢復整潔。

    災民王先生回憶，家中淹水深達2公尺，退水後泥土仍厚近1公尺，一度陷入絕望，但在環保局協助下，地板重現光亮，讓他重新燃起重建信心，感謝說，雖然什麼都沒了，但人活著就有希望，現場隊員聽後也都感同深受。

    環保局補充說明，現場取水點有限，補水往返耗時，所幸有民間夥伴「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援，不僅協助民眾取用，也提升整體作業效率。

    尤其經過一天與塵土疲累奮戰後，隔天環保局清潔同仁發現挺進協助沖洗民宅的清潔車輛上，有熱心民眾特意在車身灰白塵土上寫下「再大風雨我們都能挺過！光復加油 台灣加油」，讓人動容，更讓在烈日下奮戰的清潔隊員深受鼓舞。

    熱心民眾在中市環保局灑水車等機具車身塵土上寫下「再大風雨我們都能挺過」。（環保局提供）

    熱心民眾在中市環保局灑水車等機具車身塵土上寫下「再大風雨我們都能挺過」。（環保局提供）

    環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗。（環保局提供）

    環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗。（環保局提供）

    災民房屋高達一層樓220公分的淹水及污泥痕跡，大水退去後有90公分厚污泥，台中環保局協助清理乾淨。（環保局提供）

    災民房屋高達一層樓220公分的淹水及污泥痕跡，大水退去後有90公分厚污泥，台中環保局協助清理乾淨。（環保局提供）

    環保局隊員化身「刷子超人」、「刮水超人」合力清潔受災戶房屋。（環保局提供）

    環保局隊員化身「刷子超人」、「刮水超人」合力清潔受災戶房屋。（環保局提供）

    現場取水點有限，民間夥伴「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援。（環保局提供）

    現場取水點有限，民間夥伴「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援。（環保局提供）

    現場取水點有限，民間夥伴「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援。（環保局提供）

    現場取水點有限，民間夥伴「鑫友力工程」加入，出動灑水車現場支援。（環保局提供）

    熱心民眾在中市環保局灑水車等機具車身塵土上寫下「光復加油」。（環保局提供）

    熱心民眾在中市環保局灑水車等機具車身塵土上寫下「光復加油」。（環保局提供）

