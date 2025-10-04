為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好市多燒烤肉片「第二層很精彩」 網掀正反議論

    2025/10/04 12:12 即時新聞／綜合報導
    網友購買燒肉片，第二層竟是滿滿的肥油肉塊，引發網友議論。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，本報合成）

    台灣人中秋會應景烤肉，各大賣場中美式賣場好市多（Costco）的肉品給人印象「量大、價格實惠」，但近日有網友買了一盒燒肉片，上層非常完美的厚度，一掀開嚇一跳「怎麼都是肥油」，貼文曝光後，有網友說「該退貨」，也有用機器切原塊肉的網友發影片說明「這是機器做的，工作人員沒時間擺盒子」。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，最近在好市多買了燒肉片，拆封處理時，第一層無論是油花或是厚度都很正常，看到第二層非常「精彩」，都是小肥油肉塊，給眾多網友「參考」。

    貼文一出，引發網友議論；留言出處人貼出機器切原塊肉影片，直說一個部位不可能整塊都很漂亮的，由於機器都是從頭尾開始切，頭尾的部分不完整，外觀本就沒這麼好看，先切的會出現在下層，往中段越漂亮的會出現在上層，這是順序的問題，工作人員沒那麼多時間分漂亮跟醜的，機器過去直接擺盒子封膜出去了，跟原PO說「不要想太多」。

    網友認為，「拿去退貨就好了」、「建議不要買原肉，買組合注脂肉」、「整塊原切弄好弄滿是這樣，但價格也是翻倍」、「直接買肉切或是買『牛排』」，也有人覺得「這是天然肉，不是組合肉」、「牛油很好吃」、「好市多一直都是這樣的模式」。

